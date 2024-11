Na parkirišču pri letališču Schiphol izbruhnil obsežen požar

Po poročanju nizozemskih medijev je pogorelo od 40 do 50 vozil. Posnetki s kraja pa kažejo, kako obsežen je bil požar.

Ko so na kraj prispeli gasilci, so ognjeni zublji že zajeli več deset parkiranih vozil na različnih lokacijah.

Gasilci so potrebovali več kot tri ure, da so ognjene zublje ukrotili. Ob 7. uri sta tako goreli le še dve električni vozili. "Te je malo težje pogasiti," so za NH Nieuws pojasnili iz lokalnega Veiligheidsregio Kennemerland.

Zakaj je zagorelo, oblasti še ugotavljajo. Preiskava še poteka.

Parkirišče leži ob avtocesti, le nekaj kilometrov od letališča Schiphol, in ga potniki uporabljajo kot cenejšo alternativo letališkim parkiriščem.