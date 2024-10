Na Pelješkem mostu so se že pojavile prve razpoke

Komaj dve leti po odprtju so se na nekaterih stebrih Pelješkega mostu pojavile mikrorazpoke, poročajo hrvaški mediji. Po mnenju strokovnjakov gre za razpoke, ki nastanejo na betonu visoke trdnosti. Takšne poškodbe niso obsežne in niso nevarne, a če jih pristojni ne bodo sanirali, lahko postanejo takšne.

Še posebej v agresivnih okoljih je potrebna sanacija

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, površinske razpoke nastanejo zaradi krčenja betona in so pogost pojav predvsem pri novogradnjah, vendar jih je treba sanirati predvsem v agresivnih okoljih, kot je morje. "Veter lahko v takšne razpoke potisne morje in sol, ta sol lahko pride do armature, armatura korodira, s tem pa se zmanjšuje življenjska doba mostu," je za Dnevnik.hr pojasnil sodni izvedenec gradbene stroke Žarko Željko.

Za redne preglede stanja mostu so kot upravljavec mostu zadolžene Hrvaške ceste. Po podatkih portala Jutarnji.hr njihove nadzorne službe že nekaj časa spremljajo obnašanje teh mikrorazpok in preverjajo, ali se večajo. Dnevno jih izvajajo varnostne službe, letni in glavni pregled pa morata biti opravljena vsaki dve leti. Na podlagi rezultatov teh pregledov lahko Hrvaške ceste od izvajalca zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Če bo potreben kakršenkoli poseg v most, bo popravilo izvedel izvajalec China Road and Bridge Corporation, saj ima most 10-letno garancijo.

Postopek za izvajanje rednih pregledov mostu že dvakrat propadel

In kje se zadeva zatika? Prav pri spremljanju situacije. Hrvaške ceste sicer sodelujejo s fakulteto za gradbeništvo, vendar je postopek javnega naročila za izvajanje rednih pregledov mostu zaradi pritožb že dvakrat propadel.

Hrvaške ceste so decembra lani objavile razpis za podjetje, ki bi v obdobju od 2024 do 2028 izvajalo redne preglede Pelješkega mostu. Ocenjena vrednost del je 1,156 milijona evrov z DDV, na razpis pa sta prispeli dve ponudbi.

Konzorcij podjetij Contech in Captura Venti iz Zagreba ter italijanski Aiviewgroup je ponudil ceno, malo višjo od 900.000 evrov, konzorcij podjetij Urbane ideje iz Samobora, Air-RMLD iz Zagreba in Ante inženjerstvo iz Zmijavca pa ponudbo v vrednosti 1,093 milijona evrov.

Po petih mesecih so Hrvaške ceste izbrale dražji konzorcij, saj cenejšemu niso priznale referenc strokovnjakov za preglede številnih viaduktov, navedenih v ponudbi. Hrvaško-italijanski konzorcij je vložil pritožbo, iz katere je razvidno, da je spor nastal glede tega, ali sta most in viadukt enaka ali različna objekta.

V odgovoru na pritožbo so Hrvaške ceste navedle, da so v razpisu posebej zahtevali izkušnje strokovnjakov na mostu, ne pa na viaduktih, nadvozih, podvozih ali podobnih objektih.

Državna komisija za nadzor postopkov javnih naročil (DKOM) je odločitev Hrvaških cest razveljavila in jim naložila ponovno preučitev obeh ponudb.

Hrvaške ceste so pri novem ocenjevanju ponudb priznale hrvaško-italijanski konzorcij, ki je ponudil nižjo ceno in njihove strokovnjake, niso pa priznale pogodb in računov italijanskih strokovnjakov, operaterjev dronov iz skupine Aiview. Razpis je namreč zahteval tudi pregled mostu z droni. Hrvaško-italijanski konzorcij se je tudi na to odločitev pritožil, DKOM pa se v postopku še ni odločila.

In kaj se bo zgodilo, če in ko bo sanacija mostu morala steči? Zaradi popravil se bo promet na mostu morda upočasnil, vožnja skozi Neum pa, so prepričani domačini, ne bo več potrebna, saj verjamejo, da bo vsaj en pas mostu ostal odprt za promet.