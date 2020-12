Na petkovi orgiji v Bruslju tudi estonski diplomat

Estonsko zunanje ministrstvo je danes za tamkajšnje medije potrdilo, da je bil estonski diplomat po lastnih navedbah v petek zvečer na zabavi v Bruslju in da ga je zaradi kršenja protikoronskih ukrepov bruseljska policija pridržala.

Belgijska policija je v petek zvečer v središču Bruslja zaradi kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prekinila zabavo. Po podatkih tožilstva so v enem od stanovanj policisti ujeli okoli 20 moških, ki so jih zaradi kršenja pravil oglobili z 250 evri. Dva sta dejala, da sta diplomata.

Vodja Fidesza in madžarski premier Viktor Orban je danes njegova dejanja označil za"nesprejemljiva". Poudaril je, da to ni v skladu z "vrednotami naše politične družine", so sporočili v Budimpešti.