Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na piramidi Lune streljal na turiste, umrla 32-letnica iz Kanade

Ciudad de Mexico, 21. 04. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.S.
Streljanje v Mehiki

Pri znamenitih piramidah v Teotihuacanu v bližini mehiške prestolnice je moški streljal na turiste. V strelskem napadu je bila ubita 32-letna Kanadčanka, še vsaj šest turistov pa je bilo ranjenih. Strelec si je po dejanju sodil sam, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan. Mehiko, ki bo čez sedem tednov gostila prvo tekmo svetovnega nogometnega prvenstva, je v zadnjem času pretreslo več nasilnih incidentov.

Strelski napad se je zgodil v ponedeljek sredi dneva, ko je bilo znamenito arheološko najdišče polno turistov. Oboroženi moški, po navedbah mehiških medijev gre za 27-letnika iz mehiške prestolnice, je nenadoma začel streljati v zrak, nato pa na turiste, ki so se vzpenjali na piramido Lune.

Ena od prič, Laura Torres, je za časopis La Jornada povedala, da je slišala več kot 20 strelov. "Vsi so se začeli prerivati in zavladala je panika," pa je za BBC povedal britanski par.

V streljanju je bila ubita 32-letna ženska iz Kanade. Šest turistov iz Kanade, Kolumbije, Brazilije in ZDA so medtem prepeljali v bolnišnico. Še sedem ljudi, gre za kolumbijske, ruske, brazilske in ameriške turiste, se je poškodovalo med begom pred streli, oskrbeli pa so jih na kraju dogodka.

"Kar se je danes zgodilo v Teotihuacanu, nas globoko boli. Izražam svojo najiskrenejšo solidarnost s prizadetimi in njihovimi družinami," je na družbenih omrežjih zapisala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in dodala, da preiskava že poteka.

Motiv za napad še ni znan, policija pa je na kraju našla strelno orožje, nož in strelivo. V preteklih letih so sicer na območju piramid izvajali varnostne preglede, a so pozneje s tem prenehali, poroča BBC.

Nov nasilni incident se je zgodil v času, ko se Mehika pripravlja na soorganizacijo svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bo gostila skupaj z ZDA in Kanado.

Zaskrbljenost glede varnostnih razmer v Mehiki se je povečala po februarskem izbruhu nasilja, ki je sledil umoru El Mencha, vplivnega mehiškega narko šefa. Čeprav je nasilje, povezano s karteli, pogosto, pa so namerni napadi na turiste izjemno redki.

Mehika bo sicer gostila 13 nogometnih tekem, vključno z otvoritveno. Oblasti pričakujejo več kot 5,5 milijona obiskovalcev.

Teotihuacan sestavlja niz piramid in drugih zgradb na obrobju mehiške prestolnice, ki so jih med 1. in 7. stoletjem zgradile tri različne starodavne civilizacije. Gre za eno najpomembnejših turističnih destinacij v Mehiki, ki je tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
21. 04. 2026 09.39
verjetno se munje strgalo zaradi turistov. enkrat se bo komu tudi v Lj..
Odgovori
-2
0 2
nekivmes
21. 04. 2026 09.53
eh med temi mavricami nikoli....pol LJ hodi z dilhdoti v hiti nič ne bo..tistih par decov ki pa še je so pa označeni za nachije
Odgovori
0 0
Bebo2
21. 04. 2026 09.22
sranje, bil sem tam pred leti, to je grozno
Odgovori
-1
0 1
bohinj je zakon
21. 04. 2026 09.22
Ne poznamo motiva. Streljanja.
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
21. 04. 2026 09.09
Je izvedel žrtvovanje bogovom
Odgovori
+1
3 2
Hugh_Mungus
21. 04. 2026 08.55
Moraš bit res nor da greš k jenkijem življenje riskirat zarad nogometa
Odgovori
-3
6 9
x2f3y1q0đ5
21. 04. 2026 08.59
Incident se je zgodil v Mehiki...
Odgovori
+4
5 1
Pedro Lopez
21. 04. 2026 09.06
Ti se drži svoje vasi, bo najbolje za vsa.
Odgovori
+2
4 2
Roadkill
21. 04. 2026 09.13
x2f3y1q0đ5 človek govori nasplošno
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641