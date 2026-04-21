Na piramidi Lune streljal na turiste, umrla 32-letnica iz Kanade

Strelski napad se je zgodil v ponedeljek sredi dneva, ko je bilo znamenito arheološko najdišče polno turistov. Oboroženi moški, po navedbah mehiških medijev gre za 27-letnika iz mehiške prestolnice, je nenadoma začel streljati v zrak, nato pa na turiste, ki so se vzpenjali na piramido Lune.

Ena od prič, Laura Torres, je za časopis La Jornada povedala, da je slišala več kot 20 strelov. "Vsi so se začeli prerivati in zavladala je panika," pa je za BBC povedal britanski par.

V streljanju je bila ubita 32-letna ženska iz Kanade. Šest turistov iz Kanade, Kolumbije, Brazilije in ZDA so medtem prepeljali v bolnišnico. Še sedem ljudi, gre za kolumbijske, ruske, brazilske in ameriške turiste, se je poškodovalo med begom pred streli, oskrbeli pa so jih na kraju dogodka.

"Kar se je danes zgodilo v Teotihuacanu, nas globoko boli. Izražam svojo najiskrenejšo solidarnost s prizadetimi in njihovimi družinami," je na družbenih omrežjih zapisala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in dodala, da preiskava že poteka.