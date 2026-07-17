Na plaže naplavilo na tisoče velikanskih meduz

Oblasti v Novi Angliji opozarjajo na množičen pojav velikanskih levjegrivih meduz, ki so jih opazili ob obali, tudi na območjih Nantucketa in Cape Coda. Prebivalci in obiskovalci plaž so zaskrbljeni, saj lahko ob stiku meduza povzroči hudo bolečino, poroča Fox News.
Kot odziv na množična opažanja so oblasti po vsem Massachusettsu izdale opozorila, saj so ob plažah od severne obale do Cape Coda opazili na tisoče teh velikanskih meduz. Gre za eno največjih vrst meduz na svetu. V nekaterih primerih lahko od vrha klobuka do konca lovk doseže dolžino do 36 metrov.
Strokovnjaki pojasnjujejo, da njene lovke vsebujejo velike količine nevrotoksinov, ki lahko ob stiku s človekom povzročijo različne zdravstvene težave. Posledice so lahko vse od kožnih izpuščajev in močnih bolečin do težav z dihanjem, v redkih primerih pa so lahko tudi smrtno nevarne. Tudi po poginu meduze lahko njene lovke ostanejo aktivne in sposobne ožiga še do 25 dni. Kljub temu večina ljudi, ki pride v stik s to vrsto meduze, okreva brez resnejših zapletov, mirijo.
Čeprav te meduze običajno živijo v odprtem morju, so jih v zadnjih letih v rekordnem številu opazili tudi ob obali Massachusettsa, kar povečuje zaskrbljenost med prebivalci in obiskovalci plaž. Njeno območje razširjenosti je omejeno na hladne, borealne vode Arktičnega, severnega Atlantskega in severnega Tihega oceana.
Nevrotoksini so strupene snovi, ki specifično delujejo na živčni sistem organizmov. Pri meduzah se ti toksini nahajajo v ožigalkah, imenovanih nematociste. Ko se človek dotakne lovk, se te mikroskopske strukture sprožijo in v kožo vbrizgajo strup, ki prekine normalno delovanje živčnih signalov, kar povzroči bolečino, otekline ali v hujših primerih motnje v delovanju mišic in dihanju.
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