Najprej samomorilski napad, nato pa so prišli še strelci

V somalijski prestolnici Mogadiš se je na plaži moški razstrelil, takoj po tem samomorilskem napadu pa so na plažo pritekli strelci in začeli napadati ljudi. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 63 jih je bilo ranjenih.

Na priljubljeni plaži Lido je samomorilski napadalec v petek zvečer razstrelil eksplozivno napravo, na območje pa so vdrli oboroženi borci, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili policisti in priče. Eden od policistov je dejal, da so napadalci naključno streljali civiliste. Povedal je še, da so varnostne sile ubile pet napadalcev, medtem ko se je šesti razstrelil na plaži. A nič od tega ne more povrniti 32 smrtnih žrtev, ki so le trenutke pred napadom brezskrbno uživali na plaži. "V napadu na restavracijo je umrlo več kot 32 civilistov," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik policije Abdifatah Aden.

Ljudi je ob zvokih eksplozije in nato ob pogledu na strelce zajela panika, skušali so se skriti na tleh ali pa zbežati. "Videl sem veliko ljudi, ki so ležali na tleh, nekateri so bili mrtvi, drugi ranjeni," je dejal eden izmed preživelih. Odgovornost za napad je prevzela skupina Al Šabab."Dejstvo, da teroristični napad sovpada z nočjo, ko je plaža najbolj obremenjena, kaže na sovražnost teroristov do somalijskega ljudstva," je poudaril nekdanji predsednik vlade Hasan Ali Hajre.