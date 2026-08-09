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Na plaži v Crikvenici se je na kopalce podrl bor

Zagreb, 09. 08. 2026 17.26 pred 21 urami 2 min branja 10

Avtor:
N.Š.
Padlo drevo

Na priljubljeni plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je podrl bor in padel na kopalce. Poškodovanih je bilo osem ljudi, med njimi trije otroci. Vse so odpeljali v bolnišnico na Reki, po pregledu pa so jih odpustili v domačo oskrbo.

Po podatkih primorsko-goranske policije se je nesreča zgodila okoli 11.10, ko se je približno 13,5 metra visok alepski bor zlomil pri koreninah. Pod drevesom so bili štirje hrvaški in štirje češki državljani, med njimi dva otroka iz Hrvaške in en otrok iz Češke.

Vsi so se uspeli rešiti izpod drevesa še pred prihodom policije in drugih intervencijskih služb. Utrpeli so lažje poškodbe, predvsem odrgnine in površinske rane, poroča net.hr.

Podjetje EKO-MURVICA, ki skrbi za zelene površine, je sporočilo, da bodo skupaj s pristojnimi strokovnjaki ugotovili okoliščine dogodka.

Po njihovih pojasnilih gre za alepski bor, drevesno vrsto z razmeroma plitvim koreninskim sistemom. Na njegovo stabilnost lahko vplivajo dolgotrajna suša, lastnosti tal in terena.

Dodaten dejavnik je tudi dejstvo, da se plaža Balustrada nahaja na nasutem zemljišču, kar lahko vpliva na stabilnost korenin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V podjetju opozarjajo, da poškodb korenin in nevarnosti izruvanja dreves ni vedno mogoče odkriti z običajnim vizualnim pregledom, še posebej če drevo navzven ne kaže znakov poškodb.

Čeprav obstajajo posebne diagnostične metode in naprave za preverjanje stanja dreves, tudi te po njihovih besedah ne morejo v vseh primerih zagotoviti stoodstotne ocene varnosti.

Po nesreči so napovedali dodatne preglede dreves na plaži Balustrada in drugih najbolj obiskanih javnih površinah, da bi ugotovili, ali so potrebni dodatni strokovni pregledi ali drugi preventivni ukrepi.

 

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KOMENTARJI10

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wsharky
10. 08. 2026 09.34
nam pravim Slovencem prav nič ne manjka bodisi v Bovcu, bodisi v Portorožu, kjer ni niti enega borofca, da bi padel na kopalce
Odgovori
+1
1 0
Lujzek Biber
09. 08. 2026 21.56
Hudi strokovnjaki
Odgovori
0 0
txoxnxy
09. 08. 2026 21.39
Sosedom so pomoč ponudili tudi Slovenski policisti s strokovno podporo in jim ponudili že v naprej natiskane obrazce kjer piše da je drevo padalo z neprilagojeno hitrostjo .
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+2
2 0
Uporabnik1935308
09. 08. 2026 19.54
Tudi drevo, katerokoli, ima rok trajanja. Torej, to se lahko zgodi kjerkoli. V Ljubljani se je že, pa še vedno najdeš ljudi, ki pravijo, da se taka, poškodovana, drevesa ne smejo sekati.
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+0
2 2
Holy50
09. 08. 2026 18.42
Važno da turisti plačujejo davke, takse in drage najemnine. Ko je pa potrebno urediti turistično infrastrukturo pa zmanjka denarja, so si jo razdelili občinski veljaki. Tako je tudi pri nas.
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+8
9 1
AleksanderS
09. 08. 2026 18.41
Zalistno in zelo nevarno - upam, da ni nihce dobil hudih poskodb
Odgovori
+4
4 0
Medo888
09. 08. 2026 18.04
Tam veliko pridejo iz Bosne kopalci , in so zelo skupaj brisače in ljudje ko sardine
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+7
7 0
Ricinus
09. 08. 2026 17.56
A to na tiste, ki so ob štirih zjutraj brisače v senco prinesli?
Odgovori
+8
10 2
Delavec_Slo
09. 08. 2026 17.47
Joj, v španijo je pa marela padla, pa?
Odgovori
-6
6 12
bb996
09. 08. 2026 17.55
Zadrzi taksne komentarje zase, ce nimas kaj pametnega za povedat.
Odgovori
+7
12 5
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