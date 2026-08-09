Na plaži v Crikvenici se je na kopalce podrl bor

Po podatkih primorsko-goranske policije se je nesreča zgodila okoli 11.10, ko se je približno 13,5 metra visok alepski bor zlomil pri koreninah. Pod drevesom so bili štirje hrvaški in štirje češki državljani, med njimi dva otroka iz Hrvaške in en otrok iz Češke.

Vsi so se uspeli rešiti izpod drevesa še pred prihodom policije in drugih intervencijskih služb. Utrpeli so lažje poškodbe, predvsem odrgnine in površinske rane, poroča net.hr.

Podjetje EKO-MURVICA, ki skrbi za zelene površine, je sporočilo, da bodo skupaj s pristojnimi strokovnjaki ugotovili okoliščine dogodka.

Po njihovih pojasnilih gre za alepski bor, drevesno vrsto z razmeroma plitvim koreninskim sistemom. Na njegovo stabilnost lahko vplivajo dolgotrajna suša, lastnosti tal in terena.

Dodaten dejavnik je tudi dejstvo, da se plaža Balustrada nahaja na nasutem zemljišču, kar lahko vpliva na stabilnost korenin.