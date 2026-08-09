Na plaži v Crikvenici se je na kopalce podrl bor

Po podatkih primorsko-goranske policije se je nesreča zgodila okoli 11.10, ko se je približno 13,5 metra visok alepski bor zlomil pri koreninah. Pod drevesom so bili štirje hrvaški in štirje češki državljani, med njimi dva otroka iz Hrvaške in en otrok iz Češke.
Vsi so se uspeli rešiti izpod drevesa še pred prihodom policije in drugih intervencijskih služb. Utrpeli so lažje poškodbe, predvsem odrgnine in površinske rane, poroča net.hr.
Podjetje EKO-MURVICA, ki skrbi za zelene površine, je sporočilo, da bodo skupaj s pristojnimi strokovnjaki ugotovili okoliščine dogodka.
Po njihovih pojasnilih gre za alepski bor, drevesno vrsto z razmeroma plitvim koreninskim sistemom. Na njegovo stabilnost lahko vplivajo dolgotrajna suša, lastnosti tal in terena.
Dodaten dejavnik je tudi dejstvo, da se plaža Balustrada nahaja na nasutem zemljišču, kar lahko vpliva na stabilnost korenin.
V podjetju opozarjajo, da poškodb korenin in nevarnosti izruvanja dreves ni vedno mogoče odkriti z običajnim vizualnim pregledom, še posebej če drevo navzven ne kaže znakov poškodb.
Čeprav obstajajo posebne diagnostične metode in naprave za preverjanje stanja dreves, tudi te po njihovih besedah ne morejo v vseh primerih zagotoviti stoodstotne ocene varnosti.
Po nesreči so napovedali dodatne preglede dreves na plaži Balustrada in drugih najbolj obiskanih javnih površinah, da bi ugotovili, ali so potrebni dodatni strokovni pregledi ali drugi preventivni ukrepi.
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