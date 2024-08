Na plaži v Ičićih prepovedali kopanje: se je v morju pojavila smrtonosna bakterija?

Inštitut za zdravje Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ) zdaj nadaljuje z dodatnimi preiskavami morske vode. Stanje spremljajo, na podlagi novih ugotovitev pa bodo sprejemali tudi primerne ukrepe, poroča Net.hr.

Po neuradnih informacijah so zabeležili pojav escherichie coli. O rezultatih analiz bo javnost obveščena takoj po koncu preiskave, poroča Jutranji list.

Medtem ko potekajo dodatna testiranja, pristojni občane naprošajo, naj upoštevajo prepoved kopanja in poudarjajo, da lokacija ni primerna za kopanje.

Na spletni strani Inštituta za javno zdravje Dubvrovačko-neretvanske županije so objavili podrobnosti o bakteriji. "Vrsta iz družine Enterobacteriaceae, ki je dober pokazatelj fekalnega onesnaženja, saj je za razliko od drugih bakterij naravni habitat E. coli izključno prebavni sistem. Ta bakterija je potencialni patogen, kar pomeni, da pod določenimi pogoji lahko povzroči bolezni, še bolj pa je pomembno dejstvo, da so se pojavili novi patogeni sevi E. coli, ki povzročajo zelo resne bolezni prebavnega sistema (okužbe in zastrupitve)," so zapisali.

Največ prahu je doslej na svetu dvignil sev E. coli O157: H7, povzročitelj hemolitičnega uremičnega sindroma – resne bolezni, za katero so značilne krvave driske in številni zapleti, ki so posledica bolezni. Na Hrvaškem sicer še niso zabeležili niti enega primera okužbe s tem sevom E. coli. So pa v Splitu leta 1999 v eni družini zabeležili epidemijo febrilnega kolitisa, in sicer kot posledico uživanja lubenice, okužene s sevom E. coli O111.