Na plaži v Splitu strela udarila v žensko, ki je v smrtni nevarnosti

Kot poroča Dalmacija Danas, je bila sprememba vremena nenadna. Sprva je bilo sončno in vroče, na plaži je bila gneča. V le desetih minutah pa so se nad obalo zgrnili temni oblaki, začel se je močan naliv, ki so ga spremljali močni sunki vetra.

Ljudje so bežali s plaže, nekateri so se pred nevihto skrili pod drevesi. Nevihti pa ni ubežala ženska, v katero je udarila strela. Na kraj so nemudoma prispele reševalne službe, ki so ženski nudile prvo pomoč. Po prvih podatkih je utrpela poškodbe glave.

Kot poroča novinar RTL Hrvatska, so žensko na kraju oživljali, nato pa so jo odpeljali v splitsko bolnišnico. Njeno življenje je ogroženo. Hrvaški mediji še poročajo, da gre za tujo državljanko.

Na kraju dogodka je policija, ki bo preiskala okoliščine nesreče.