Na plažo Floride naplavilo trimetrsko kladvenico

Njena ekipa se sicer zavzema, da bi ribiči uporabljali vsaj boljšo ribiško opremo in drugo orodje, ki skrajša čas boja med ribo in ribiči. Krajši čas pa pomeni tudi manj možnosti za poškodbe ali smrt, je razložila. "Ta vrsta morskega psa je zelo dobra v boju z ribiči. Prav zato jih slednji tako radi lovijo, saj jim prinesejo več razburjenja."

Kot je dejala, majhna skupina rekreacijskih ribičev s svojim lovom cilja prav na morske pse, ki jih po ulovu sicer izpusti. To je na Floridi zakonito, vendar pa lahko stres zaradi ulova ter rane zaradi ribiških trnkov povzročijo tudi pogin živali. "To je sicer precej redek dogodek," je povedala Meddova ter dodala, da na leto v povezavi s tem dobijo do štiri klice.

Na plažo je kmalu prihitela tudi organizacije American Shark Conservancy, ki je morskega psa odstranila ter nato odvzela vzorce, poroča CNN. Med zobmi samice kladvenice pa se je skrival tudi trnek. Naravoslovka in ustanoviteljica organizacije Hannah Medd je povedala, da posebna vrsta trnka običajno kaže na to, da je nekdo lovil veliko žival, kot je na primer tudi kladvenica. "Zlasti ta vrsta morskega psa je še posebej dovzetna za stres," je povedala.

Ker je njihov lov sicer prepovedan, če jih po ulovu ne vrnejo v naravo, je znanstvenikom zelo težko dobiti vzorce. Tokratno odkritje naplavljenega morskega psa pa predstavlja odlično priložnost, da to "pomembno" vrsto raziščejo podrobneje.

Po podatkih komisije za ohranjanje rib in divjih živali Floride so veliki morski psi v obalnih vodah okoli Floride pogosti. Živijo lahko tudi več kot 20 let, dosežejo pa lahko več kot pet metrov dolžine. Kladvenice imajo sicer pomemben vpliv na oceanske ekosisteme, pravi Meddova. "So le zelo pomemben del prehranjevalne mreže, ki ohranja naše oceane zdrave," je dodala.