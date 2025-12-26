Na plažo naplavilo na stotine čevljev iz viktorijanskih časov

Čistilna akcija skalnih tolmunov ob plaži obmorske vasice Ogmore By Sea v južnem Walesu, je prostovoljcem postregla z nenavadno najdbo – na stotinami črnih usnjenih škornjev s prikovanimi podplati, ki izvirajo iz 19. stoletja.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Napljavljeni viktorijanski čevlji v Ogmoru Profimedia

Na plažo je naplavilo na stotine skrivnostnih viktorijanskih čevljev. Profimedia

Škornje so našli med čiščenjem skalnih tolmunov na plaži Ogmore. Profimedia

Samo ta teden so med čiščenjem skalnega bazena na plaži Ogmore na majhnem območju odkrili 200 čevljev. Profimedia

Takšni čevlji že leta pojavljajo na plaži v Ogmoru in Llantwitu, je pojasnila Emma Lamport. Profimedia

Po besedah Lamportove (na desni) so doslej našli več kot 400 škornjev. Profimedia

Prostovoljci so čevlje našli medtem ko so iz skalnega bazena čistili odpadke, ki jih je tja zaneslo morje. Profimedia













Emma Lamport iz socialnega podjetja Beach Academy, ki je organiziralo čiščenje, je ob tem povedala, da so samo ta teden med čiščenjem manjšega skalnega bazena odkrili 200 čevljev, skupno pa že več kot 400. Ti bi se v morju lahko znašli po brodolomu italijanske ladje, ki naj bi pred približno 150 trčila v bližnji Tusker Rock, o čemer je med domačini sicer krožila tudi lokalna legenda. Njeni domnevi prikimava tudi avtorica Lara Maiklem, ki pravi, da so škornji "zagotovo viktorijanski" in zaradi številčnosti verjetno posledica brodoloma.

Ladja je verjetno trčila v bližnji skalni greben, znan kot Tusker Rock, približno tri kilometre zahodno od plaže Ogmore, ki je viden le ob oseki.

Prostovoljci obalo v sklopu posebnega projekta čistijo že od septembra. Osredotočajo se predvsem na skalne bazene, kamor se odpadki iz morja pogosto zagozdijo, vendar pa zagotovo niso pričakovali, da bodo tam našli na stotine čevljev iz viktorinaske dobe, je pojasnila Lamportova. V upanju na razrešitev skrivnosti njihovega izvora je na družbenih omrežjih delila fotografije nekaterih naplavljenih škornjev. Po eni od teorij se je italijanska ladja potopila s tovorom usnjenih čevljev, ki jih je nato tok zanesel v reko Ogmore in so končali zakopani v rečnem bregu, od koder pa jih reka vsake toliko spet odnese nazaj v morje in na plažo.

"Nekateri od teh škornjev so v precej dobrem stanju, pri nekaterih pa lahko zelo jasno vidiš, da so moški," je dejala za BBC. Najprej je sicer mislila, da so nekateri od najdenih čevljev otroški, saj so tako majhni, a ji je Maiklemova pojasnila, da bi lahko šlo za ženske čevlje, "saj so imeli ljudje v tistih časih precej manjša stopala".

Lara Maiklem je napisala štiri knjige o 'muljarstvu', nekdaj obrti revnih Viktorijancev, zdaj pa priljubljenem hobiju, ki vključuje izkopavanje zgodovinskih artefaktov iz mulja na rečnih bregovih.