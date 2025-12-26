Na plažo naplavilo na stotine čevljev iz viktorijanskih časov

Čistilna akcija skalnih tolmunov ob plaži obmorske vasice Ogmore By Sea v južnem Walesu, je prostovoljcem postregla z nenavadno najdbo – na stotinami črnih usnjenih škornjev s prikovanimi podplati, ki izvirajo iz 19. stoletja.
Emma Lamport iz socialnega podjetja Beach Academy, ki je organiziralo čiščenje, je ob tem povedala, da so samo ta teden med čiščenjem manjšega skalnega bazena odkrili 200 čevljev, skupno pa že več kot 400. Ti bi se v morju lahko znašli po brodolomu italijanske ladje, ki naj bi pred približno 150 trčila v bližnji Tusker Rock, o čemer je med domačini sicer krožila tudi lokalna legenda. Njeni domnevi prikimava tudi avtorica Lara Maiklem, ki pravi, da so škornji "zagotovo viktorijanski" in zaradi številčnosti verjetno posledica brodoloma.
Prostovoljci obalo v sklopu posebnega projekta čistijo že od septembra. Osredotočajo se predvsem na skalne bazene, kamor se odpadki iz morja pogosto zagozdijo, vendar pa zagotovo niso pričakovali, da bodo tam našli na stotine čevljev iz viktorinaske dobe, je pojasnila Lamportova.
V upanju na razrešitev skrivnosti njihovega izvora je na družbenih omrežjih delila fotografije nekaterih naplavljenih škornjev. Po eni od teorij se je italijanska ladja potopila s tovorom usnjenih čevljev, ki jih je nato tok zanesel v reko Ogmore in so končali zakopani v rečnem bregu, od koder pa jih reka vsake toliko spet odnese nazaj v morje in na plažo.
"Nekateri od teh škornjev so v precej dobrem stanju, pri nekaterih pa lahko zelo jasno vidiš, da so moški," je dejala za BBC. Najprej je sicer mislila, da so nekateri od najdenih čevljev otroški, saj so tako majhni, a ji je Maiklemova pojasnila, da bi lahko šlo za ženske čevlje, "saj so imeli ljudje v tistih časih precej manjša stopala".
Najdba je prijetno presenetila tudi fotografa Petra Brittona iz bližnjega Porthcawla, avtorja serije umetniških fotografij Ladje duhov in plimovanje, ki temelji prav na skalnem grebenu Tusker in je poklon izgubljenim na morju. Dejal je, da je "popolnoma fascinantno, kako so se ti škornji nenadoma pojavili kot majhni opomniki zgodovine".
Akademik Michael Roberts s Šole za oceanske znanosti Univerze Bangor, ki preučuje brodolome ob obali Walesa, s konkretnim brodolomom, ki je bil stvar ugibanj v Ogmoru, sicer ni bil seznanjen. A, kot pravi, je možno, da potopljene ladje iz viktorijanskih časov zdaj začenjajo razpadati, predmeti z njih pa priplavajo na površje.
To sicer ni prvič, da so na obali Ogmora našli naplavljenje čevlje. V Facebook skupini, posvečeni dogajanju v mestu, so pred tremi leti objavili fotografijo podobne obutve, pri čemer je nek uporabnik komentiral, da so našli "majhne usnjene škornje z žebljički".
