Tujina

Na plažo naplavilo na stotine čevljev iz viktorijanskih časov

Ogmore, 26. 12. 2025 17.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Napljavljeni viktorijanski čevlji v Ogmoru

Prostovoljce, ki so čistili skalnato plažo v južnem Walesu, je presenetila nenavadna najdba – naleteli so na stotine viktorijanskih škornjev. Čevlji bi lahko predstavljali tovor italijanske ladje, ki naj bi pred 150 zadela ob bližnji skalni greben in potonila. A doslej je bil brodolom le lokalna legenda, ki pa bi se zdaj lahko izkazala za resnično.

Čistilna akcija skalnih tolmunov ob plaži obmorske vasice Ogmore By Sea v južnem Walesu, je prostovoljcem postregla z nenavadno najdbo – na stotinami črnih usnjenih škornjev s prikovanimi podplati, ki izvirajo iz 19. stoletja.

Emma Lamport iz socialnega podjetja Beach Academy, ki je organiziralo čiščenje, je ob tem povedala, da so samo ta teden med čiščenjem manjšega skalnega bazena odkrili 200 čevljev, skupno pa že več kot 400. Ti bi se v morju lahko znašli po brodolomu italijanske ladje, ki naj bi pred približno 150 trčila v bližnji Tusker Rock, o čemer je med domačini sicer krožila tudi lokalna legenda. Njeni domnevi prikimava tudi avtorica Lara Maiklem, ki pravi, da so škornji "zagotovo viktorijanski" in zaradi številčnosti verjetno posledica brodoloma.

Ladja je verjetno trčila v bližnji skalni greben, znan kot Tusker Rock, približno tri kilometre zahodno od plaže Ogmore, ki je viden le ob oseki.

Prostovoljci obalo v sklopu posebnega projekta čistijo že od septembra. Osredotočajo se predvsem na skalne bazene, kamor se odpadki iz morja pogosto zagozdijo, vendar pa zagotovo niso pričakovali, da bodo tam našli na stotine čevljev iz viktorinaske dobe, je pojasnila Lamportova.

V upanju na razrešitev skrivnosti njihovega izvora je na družbenih omrežjih delila fotografije nekaterih naplavljenih škornjev. Po eni od teorij se je italijanska ladja potopila s tovorom usnjenih čevljev, ki jih je nato tok zanesel v reko Ogmore in so končali zakopani v rečnem bregu, od koder pa jih reka vsake toliko spet odnese nazaj v morje in na plažo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nekateri od teh škornjev so v precej dobrem stanju, pri nekaterih pa lahko zelo jasno vidiš, da so moški," je dejala za BBC. Najprej je sicer mislila, da so nekateri od najdenih čevljev otroški, saj so tako majhni, a ji je Maiklemova pojasnila, da bi lahko šlo za ženske čevlje, "saj so imeli ljudje v tistih časih precej manjša stopala".

Lara Maiklem je napisala štiri knjige o 'muljarstvu', nekdaj obrti revnih Viktorijancev, zdaj pa priljubljenem hobiju, ki vključuje izkopavanje zgodovinskih artefaktov iz mulja na rečnih bregovih.

Najdba je prijetno presenetila tudi fotografa Petra Brittona iz bližnjega Porthcawla, avtorja serije umetniških fotografij Ladje duhov in plimovanje, ki temelji prav na skalnem grebenu Tusker in je poklon izgubljenim na morju. Dejal je, da je "popolnoma fascinantno, kako so se ti škornji nenadoma pojavili kot majhni opomniki zgodovine".

Akademik Michael Roberts s Šole za oceanske znanosti Univerze Bangor, ki preučuje brodolome ob obali Walesa, s konkretnim brodolomom, ki je bil stvar ugibanj v Ogmoru, sicer ni bil seznanjen. A, kot pravi, je možno, da potopljene ladje iz viktorijanskih časov zdaj začenjajo razpadati, predmeti z njih pa priplavajo na površje.

To sicer ni prvič, da so na obali Ogmora našli naplavljenje čevlje. V Facebook skupini, posvečeni dogajanju v mestu, so pred tremi leti objavili fotografijo podobne obutve, pri čemer je nek uporabnik komentiral, da so našli "majhne usnjene škornje z žebljički".

