Na plažo naplavilo skrivnostnega globokomorskega morskega psa

Lokalna univerza bo na poginuli živali opravila obdukcijo. Gre namreč za izjemno redko vrsto, ki so jo nazadnje videli pred več kot osmimi leti, zato želijo izvedeti, kako je do pogina prišlo. Žival sicer ni kazala vidnih znakov poškodb, je dejal vodja državne platforme Shark Watch (op. p. straža za morske pse) Anton Covino .

Truplo morskega psa vrste Alopias so na avstralski plaži Seaford našli v sredo, le nekaj dni po tem, ko so v plitvini v bližini obale opazili plavati velikega belega morskega psa, poroča Yahoo News .

Kot je pojasnil, so v zadnjem času prejeli več poročil o morskih psih, ki jih je naplavilo na plaže. Vendar pa ob tem opozarja, da ne morejo z gotovostjo trditi, da se je število incidentov povečalo.

To je sicer drugi morski pes te globokomorske vrste, ki ga je naplavilo na južnoavstralsko plažo in pri katerem je sodeloval tudi Covino. Kot pravi, njegova opažanja postajajo vse redkejša, saj jim zaradi prelova grozi izumrtje.

Obstajajo tri vrste morskih psov iz družine Alopiidae, ki jih najdemo v vseh zmernih in tropskih oceanih sveta. Med njimi je tudi Alopias. Vse tri vrste so na svetovnem seznamu označene kot ranljive zaradi ulova v komercialnem ribolovu, je dejal morski biolog in vodja kampanje pri Humane Society International Lawrence Chlebeck.

Dotična vrsta za lov uporablja svoj izjemno velik rep, kar jo loči od drugih morskih psov v oceanu. "Dolžina repa je dejansko najdaljši del telesa. Rep predstavlja večino njihove dolžine," je pojasnil Covino. "Rep je zelo močan in ga uporabljajo kot orožje ali orodje. Z njim so sposobni uloviti celo jato rib naenkrat," je dodal.