'Na plažo ni več mogoče iti, ne da bi za to plačali malo bogastvo'

"Ni več skrivnost, da je poletna sezona v Črni gori propadla. In kot nekdo, ki živi v tej državi in ki se ukvarja s turizmom, z oddajanjem apartmajev, lahko rečem, da sem tega vesel," besede enega od črnogorskih gostincev, ki se je odločil javno spregovoriti o vrtoglavih cenah v svoji državi, povzema Net.hr.

V videoposnetku, ki ga je objavil na spletu, je izrazil nezadovoljstvo zaradi podražitev v Črni gori. "Nerazumno" so se namreč podražile cene stanovanj, hrane in tudi drugih osnovnih storitev. "Ni normalno, da apartmaji za dve osebi stanejo med 30 in 60 evrov, prav tako ni normalno, da prav toliko staneta tudi dva ležalnika s senčnikom na plaži," je dejal in naštel tudi nekatere druge cene, na primer za pico, steklenico vode in kavo.

Turistični ponudniki so torej "zavzeli" tudi plaže, tako da morajo ljudje za njihov obisk plačati visok davek. "Nanje ni več mogoče iti, ne da bi za to plačali malo bogastvo," je dejal ter dodal, da so podražitve "navadnemu človeku odvzele pravico do užitka v morju".

Črnogorski gostinec je s svojo javno kritiko požel številne pozitivne komentarje. Mnogi so se namreč strinjali, da turizem v Črni gori precenjuje svojo ponudbo, saj da kakovost storitev ostaja na nizki ravni.