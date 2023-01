Na plinovodu na severu Litve odjeknila eksplozija

"Slišali so se nenavadni in nepričakovani zvoki, kot da bi vas zelo nizko preletavala letala," pa dogodek opisuje župan Gintautas Gegužinska. Dodal je, da so na območje takoj prispeli gasilci in policisti, ki nadzorujejo območje požara, a da nevarnosti za širšo okolico ni.

Prav tako so nemudoma prekinili transport plina po počeni plinovodni cevi. "Po nepoškodovani se plin premika nemoteno," je ob tem še sporočil operater. Dejal je, da so na teren tudi že poslali svoje delavce, ki iščejo vzrok eksplozije.