Na pobočju Nazce počiva 2000 let stara muca

Po poročanju ministrstva za kulturo so v južnem Peruju odkrili ogromno mačjo figuro, ki je bila pred več kot 2000 leti vklesana v suho pobočje. Starodavni geoglif, ki meri 37 metrov, je del geoglifov iz Nazce, t.i. ‘Nazca črte’, zbirke stotine skrivnostnih umetniških del, ki se nahajajo na planoti južno od Lime. "Podoba je bila komaj vidna in skrbi nas, da bo, zaradi svoje lege na strmem pobočju in učinkov erozije, kmalu tudi izginila," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. Arheologi so odkrili črte oz. linije, ki so bile široke od 30 do 40 centimetrov, slog umetniškega dela pa nakazuje, da je bila podoba ustvarjena med letoma 200 do 100 pr. n. št. v poznem obdobju Paracasa.

Preplet skrivnostnih linij

Nazca črte, gre predvsem za geometrijske oblike, kilometre črt in risbe živalskih figur so vklesane v puščavsko pokrajino, kjer se raztezajo na površini približno 450 kvadratnih kilometrov in so nastale med leti 500 pr. n. št. in 500 našega štetja. Unesco, ki je ta kraj leta 1994 dodal na seznam svetovne dediščine, je to območje označil za eno "največjih arheoloških enigm".

"So najbolj izstopajoča skupina geoglifov in se po obsegu, velikosti, količini, raznolikosti in starodavni tradiciji ne morejo primerjati z nobenim podobnim delom na svetu," so zapisali pri Unescu. "Koncentracija in sočasna postavitev linij ter njihova kulturna kontinuiteta dokazujeta, da je bila dejavnost ustvarjanja dolgotrajna in pomebna, saj je trajala približno tisoč let."