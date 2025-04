V nenavadni nesreči v Turčiji umrla nekdanja miss Balkana

V turškem Giresunu se je v noči na 1. april zgodila tragična nesreča. 27-letna Guler Erdogan, kosovska manekenka in nosilka titule miss Balkana 2022, je za ramazanski praznik prišla v svoj rodni kraj na počitnice.

"Med prazničnim slavjem je Guler Erdogan z družino prišla v Giresun, kjer je pila alkohol in se zabavala s prijatelji," poroča turški časnik Sabah.

Ko je zapustila zabavo in se z avtomobilom vračala domov, je na obalni cesti v okrožju Hac Hüseyin naletela na policijsko kontrolo. Po informacijah turških medijev, ki jih povsemajo tudi balkanski, so policisti ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola. Takrat naj bi zpustila vozilo in poskušala zbežati pred njimi, a jo je pri prečkanju ceste zbil avtomobil.