Na podelitvi Dianinih nagrad tudi njena sinova: en v živo, drugi virtualno

V znanstvenem muzeju v Londonu bodo podelili nagrade, ki so poimenovane po pokojni princesi Diani. Namenjene so mladim, ki pomagajo drugim. Da lahko mladi izboljšajo svet, je poudarjala prav princesa Diana, ki pa bi bila ob tokratni podelitvi verjetno zelo nesrečna, saj se bosta njena sinova William in Harry na podelitvi pojavila povsem ločeno. Princ William naj bi materine nagrade podelil 20 nagrajencem, princ Harry pa naj bi jih prek video povezave nagovoril šele potem, ko bo starejši brat zapustil prizorišče.