Na podnebnem vrhu še en dan brez večjega preboja pri ključnih vprašanjih

Medtem ko se pogajanja približujejo ciljni črti, države še vedno niso bližje dogovoru o novi globalni zavezi glede financiranja podnebnih ukrepov v državah v razvoju. Današnji dan prav tako ni prinesel premikov glede pogajanj o obljubah držav o prehodu od fosilnih goriv v energetskih sistemih. Največ napredka je bilo po neuradnih informacijah s prizorišča konference v zadnjih dneh doseženega na področju pravil za trgovanje z enotami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, k čemur močno pritiska tudi azerbajdžansko predsedstvo.

S konkretnimi številkami o novem cilju financiranja ukrepov v revnejših državah v nasprotju s pričakovanji nekaterih udeležencev podnebnega vrha v Bakuju niso postregli niti voditelji držav skupine G20 v težko pričakovani skupni izjavi v okviru njihovega srečanja v Riu de Janeiru. V izjavi so namreč izpostavili le potrebo po "hitrem in znatnem povečanju financiranja podnebnih ukrepov na tisoč milijard dolarjev iz vseh virov" ter krepitvi "mednarodnega sodelovanja z namenom povečanja javnega in zasebnega podnebnega financiranja ter naložb za države v razvoju".