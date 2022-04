Na podzemni postaji v Brooklynu ustreljenih več ljudi

Policija išče moškega, ki naj bi nosil plinsko masko in oranžni jopič, kakršnega običajno nosijo delavci na gradbiščih, poroča New York Times .

Incident se je zgodil med jutranjo prometno konico, ob približno 8.30 po lokalnem času, in sicer na postaji podzemne železnice v soseski Sunset Park v Brooklynu. CNN in drugi mediji poročajo, da je bilo ustreljenih najmanj pet ljudi, od tega naj bi bili dve osebi huje ranjeni. Poškodovanih naj bi bilo še 13 drugih oseb.

Na fotografijah s prizorišča je videti več ljudi, ki ležijo v lužah krvi. Streljanje naj bi se začelo okoli 8.30 zjutraj (po lokalnem času), na kraju pa so našli tudi "eksplozivno napravo". Nekateri tuji mediji poročajo, da je bilo na kraju najdenih več eksplozivnih naprav.

"Zaradi preiskave se izogibajte območju 35. ulice in 4. avenije v Brooklynu. Pričakujte reševalna vozila in zastoje," so sporočili z newyorške policije.