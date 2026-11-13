Na pogajanjih tudi evropska stran? Putin ni potrdil: 'Tukaj smo mi, tam pa vi'

V dnevu, polnem diplomatskih srečanj, ki so sledila tristranskim pogajanjem Rusije, Ukrajine in ZDA v Abu Dabiju, sta se odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff najprej v Moskvi štiri ure pogovarjala s Putinom, nato pa odletela v Dublin na pogovore z Zelenskim. Kot glavno točko napredka po zadnjem nizu pogovorov sta Zelenski in Kushner v izjavi v irski prestolnici izpostavila dogovor, da bodo v nadaljevanju pogajanj o končanju več kot štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini za mizo sedeli tudi evropski pogajalci.

Zelenski: Imeli bodo glas

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zelenski, bodo ti postali udeleženci, namesto da bi ostajali na robu pogovorov, kot se je zgodilo ta teden v Abu Dabiju. "Imeli bodo glas," je zagotovil v izjavi v vojaškem oporišču po srečanju z ameriškima odposlancema. Kushner je kasneje to potrdil v objavi na omrežju X, kjer je zapisal, da sta "obe strani pristali na razširitev naslednjega kroga pogajanj, tako da se vključi naše evropske partnerje". "Številna razhajanja ostajajo, a nas opogumlja dosežen napredek," je sporočil in dodal, da bodo časovnico in podrobnosti o nadaljevanju pogajanj objavili v kratkem. Neimenovani predstavnik EU je za AFP dejal, da so se z ameriškimi odposlancema sestali tudi predstavniki petih evropskih držav in Evropske komisije ter da bodo kmalu določili podrobnosti novega večstranskega srečanja. V Kremlju zaenkrat niso potrdili vključitve Evrope v pogajanja, za kar si Kijev in zaveznice že dolgo prizadevajo.

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