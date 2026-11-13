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Na pogajanjih tudi evropska stran? Putin ni potrdil: 'Tukaj smo mi, tam pa vi'

Dublin/Moskva, 13. 11. 2026 07.43 pred 51 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Pogajanja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in odposlanec ZDA Jared Kushner sta v četrtek zagotovila, da se bo naslednjega kroga pogajanj z Rusijo udeležila tudi evropska stran. Tega še ni potrdila Moskva, kjer sta se predstavnika ZDA pred tem sestala s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ni bistveno omilil stališč glede pogojev za končanje vojne.

V dnevu, polnem diplomatskih srečanj, ki so sledila tristranskim pogajanjem Rusije, Ukrajine in ZDA v Abu Dabiju, sta se odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff najprej v Moskvi štiri ure pogovarjala s Putinom, nato pa odletela v Dublin na pogovore z Zelenskim.

Kot glavno točko napredka po zadnjem nizu pogovorov sta Zelenski in Kushner v izjavi v irski prestolnici izpostavila dogovor, da bodo v nadaljevanju pogajanj o končanju več kot štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini za mizo sedeli tudi evropski pogajalci.

Zelenski: Imeli bodo glas

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zelenski, bodo ti postali udeleženci, namesto da bi ostajali na robu pogovorov, kot se je zgodilo ta teden v Abu Dabiju. "Imeli bodo glas," je zagotovil v izjavi v vojaškem oporišču po srečanju z ameriškima odposlancema.

Kushner je kasneje to potrdil v objavi na omrežju X, kjer je zapisal, da sta "obe strani pristali na razširitev naslednjega kroga pogajanj, tako da se vključi naše evropske partnerje". "Številna razhajanja ostajajo, a nas opogumlja dosežen napredek," je sporočil in dodal, da bodo časovnico in podrobnosti o nadaljevanju pogajanj objavili v kratkem.

Neimenovani predstavnik EU je za AFP dejal, da so se z ameriškimi odposlancema sestali tudi predstavniki petih evropskih držav in Evropske komisije ter da bodo kmalu določili podrobnosti novega večstranskega srečanja.

V Kremlju zaenkrat niso potrdili vključitve Evrope v pogajanja, za kar si Kijev in zaveznice že dolgo prizadevajo.

Putin: Za nas je le ena demarkacijska črta

Putin sicer na predhodnem srečanju s Kushnerjem in Witkoffom ni pokazal popuščanja glede zahtev po ohranitvi nadzora nad deli Ukrajine, ki si jih je Rusija enostransko priključila. Zavrnil je tudi morebitna t. i. siva oziroma demilitarizirana območja med položaji obeh strani.

"Za nas je le ena demarkacijska črta: državna meja. Ker bo v tem primeru jasno in očitno: tukaj smo mi, tam pa vi," je dejal Putin, ki je tudi znova izključil možnost, da bi Rusija kdaj pristala na prisotnost tujih sil v Ukrajini.

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