Vučić in Hoti v Beli hiši podpisala sporazum o gospodarskih odnosih

"Srbija in Kosovo sta se zavezala normalizaciji gospodarskih odnosov," je izjavil Donald Trump v Ovalni pisarni z Aleksandrom Vučićem in Avdullahom Hotijem ob strani.

Ob tem je pozdravil "ogromen napredek" in naznanil, da bo Srbija svoje veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva preselila v Jeruzalem. Izrael pa naj bi priznal neodvisnost Kosova. Kosovski predsednikHashim Thaci je podpis sporazuma pozdravil na Twitterju, kjer se je zahvalil Trumpu za vodstvo pri tem procesu.

Predstavniki obeh držav so pogovore pod pokroviteljstvom Bele hiše začeli v četrtek, ko naj bi po trditvah srbske delegacije ZDA skušale dogovoru dodati tudi medsebojno priznanje med Srbijo in Kosovom.

Vučić je dejal, da so vztrajali, da se točka o priznanju črta iz dogovora, svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien pa je uvodoma zatrdil, da ni bilo nobenega pritiska. Za medij Newsmax je sicer dejal, da so obema stranema pripravili nekaj "presenečenj".

"Srbija in Kosovo sta državi, kjer je politični boj omejil gospodarski napredek. Mi jih skušamo osredotočiti na gospodarstvo in sodelovanje v regiji in s tem premakniti politični proces," je dejal O'Brien in dodal, da je bila to zamisel predsednika Trumpa.