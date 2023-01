Na pogreb Benedikta XVI. se odpravljajo številni državniki, verniki se poslavljajo

V münchensko-freisinški nadškofiji se bodo od nekdanjega nadškofa Josepha Ratzingerja, zaslužnega papeža Benedikta XVI., poslovili z mašo zadušnico, v Vatikanu pa ga bodo pokopali v četrtek. Pogrebne slovesnosti bo prvič v zgodovini vodil naslednik umrlega papeža, sedanji papež Frančišek. Čeprav pogreb ne bo državniški, saj Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, se ga bodo poleg vernikov in predstavnikov Cerkve udeležili tudi državniki, med njimi slovenska predsednica.

icon-expand Zaslužni papež Benedikt XVI. v baziliki sv. Petra. FOTO: AP

Pogreb Benedikta XVI., ki je umrl na silvestrovo v 96. letu starosti, bo na željo pokojnika "slovesen, a preprost", a kljub temu brez primere v zgodovini. Prvič se bo namreč zgodilo, da bo pogrebne slovesnosti vodil naslednik umrlega papeža. Papež Frančišek bo tudi imel zadnjo besedo glede podrobnosti pogrebnega obreda, ki se bo začel v četrtek dopoldne. Ob papežu, ki bo zaradi težav s kolenom med pogrebnimi slovesnostmi večinoma sedel, bosta predvidoma dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re, ter državni sekretar Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin. Po pravilih, ki veljajo v Vatikanu, morajo papeža pokopati v štirih do šestih dneh po njegovi smrti. V nasprotju s pogrebi aktualnih papežev pri Benediktu XVI. ne bo devetdnevnega žalovanja. Prav tako ne bo volitev novega papeža, saj je Benedikt XVI. leta 2013 kot prvi papež po 600 letih odstopil s položaja, na katerem ga je nasledil sedanji papež Frančišek. Zaslužni papež bo po svoji želji pokopan v kripti bazilike svetega Petra, v tamkajšnji nekdanji grobnici Janeza Pavla II., čigar posmrtne ostanke so ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Benediktove posmrtne ostanke bodo tja položili takoj po pogrebni slovesnosti. Ni pa še znano, ali bodo ob zaprtju krste papežu čez obraz pogrnili belo svileno ruto, kar je običaj pri pogrebih papežev.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ker Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, njegov pogreb ne bo državniški. Na njem pričakujejo okoli 70.000 vernikov in cerkvene dostojanstvenike, pa tudi državnike in kronane glave. Naj bi bili pa na pogrebu le dve državni delegaciji, italijanska in nemška. Iz Slovenije se bodo pogreba po napovedih udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf ter ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Iz Nemčije, domovine pokojnega papeža, pričakujejo predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, kanclerja Olafa Scholza in bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja, italijansko delegacijo pa naj bi vodil predsednik države Sergio Mattarella. Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi na pogreb prišla tudi belgijski kralj Filip in žena nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa Sofia. Pričakujejo tudi portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souso, poljskega predsednika Andrzeja Dudo ter delegacijo ekumenskega patriarhata s sedežem v Istanbulu. Avstrijo bo na željo sedanjega predsednika Alexandra Van der Bellna zastopal prejšnji predsednik Heinz Fischer, ki je državo vodil v času pontifikata Benedikta XVI. Pogreba se bosta udeležila tudi madžarski premier Viktor Orban in predsednica Katalin Novak.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Hongkonške oblasti so udeležbo na pogrebu odobrile tudi 90-letnemu upokojenemu hongkonškemu kardinalu Josephu Zenu, ki so ga maja lani aretirali zaradi domnevnih kršitev spornega zakona o nacionalni varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pogrebna maša bo potekala na Trgu svetega Petra v Vatikanu, kjer so v ta namen postavili poseben oltar. Pripravili so tudi stole za vernike in več velikih platen, na katerih bodo lahko spremljali pogrebne slovesnosti. Verniki se množično poslavljajo od zaslužnega papeža V baziliki svetega Petra se lahko verniki poslovijo od ponedeljka do srede zvečer. Prvi dan se je mimo odra, na katerem je truplo Benedikta XVI. v rdeče-zlatem oblačilu in z zlato obrobljeno škofovsko kapo, po podatkih Vatikana sprehodilo 65.000 ljudi. Med prvimi, ki so se poslovili od njega, sta bila v ponedeljek italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella, davi pa nekdanji italijanski premier Matteo Renzi. V Sloveniji se bodo zaslužnega papeža spomnili v petek z mašo v ljubljanski stolnici, od srede do petka pa bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani odprta žalna knjiga. Slovenski škofje so ob smrti Benedikta XVI. že v soboto povabili slovenske katoličane, naj se se pokojnega papeža spomnijo v molitvi. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se v Vatikanu tudi drugi dan vijejo dolge vrste ljudi, ki prihajajo z vseh koncev Italije in tudi iz tujine.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right