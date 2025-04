Na pogreb Pirc Musarjeva in Golob, ta napovedal tridnevno žalovanje

V državnem zboru so se danes ob začetku redne aprilske seje z minuto molka poklonili papežu Frančišku. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ga je pred tem označila za izjemnega človeka in borca za mir.

Papeževo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto v kapeli njegove rezidence v Domu svete Marte. V sredo bodo krsto z njegovim truplom prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko do pogrebnih slovesnosti od njega poslavljali verniki.

Svetovni voditelji napovedujejo udeležbo na papeževem pogrebu

Udeležbo na pogrebu so potrdili še španski kralj Felipe VI. s soprogo Letizio , nemški kancler Olaf Scholz , poljski predsednik Andrzej Duda , predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen , britanski premier Keir Starmer in predsednik Argentine Javier Milei .

Papeža bodo pokopali v soboto, udeležbo na pogrebu pa so že napovedali številni svetovi voditelji. Med prvimi sta udeležbo že potrdila ameriški predsednik Donald Trump s prvo damo Melanio Trump in francoski predsednik Emmanuel Macron .

Za Trumpa pogreb prva pot v tujino v novem mandatu

Papež in Trump sta bila sicer politično zelo oddaljena glede vprašanja migracij, pri čemer se je Frančišek vedno zavzemal za pravice migrantov in ljudi pozival k sočutju do njih. To je storil tudi tik pred smrtjo v svoji velikonočni poslanici.

Frančišek je leta 2016 na poti v Mehiko izjavil, da tisti, ki razmišlja o gradnji zidov in ne mostov, ni kristjan, ker tega ni v evangeliju, poroča televizija ABC. Trump, ki se je takrat potegoval za prvi mandat, se je ostro odzval in dejal, da verski voditelj ne bi smel imeti pravice, da dvomi v vero drugih.

Papež Frančišek je tudi letos kritiziral Trumpove načrte za deportacije priseljencev iz ZDA.

"Izgon ljudi, ki so v mnogih primerih zapustili svojo deželo zaradi skrajne revščine, negotovosti, izkoriščanja, preganjanja ali resnega poslabšanja okolja, prizadene dostojanstvo mnogih moških in žensk ter celotnih družin in jih postavi v stanje posebne ranljivosti in nemoči," je februarja sporočil ameriškim škofom.

Ameriška katoliška cerkev je zaradi politik nove ameriške vlade ostala brez proračunske pomoči za delo, ki ga opravlja pri delu z begunci v ZDA.

Sožalje ob smrti so poleg Trumpa izrazili tudi preostali še živeči nekdanji predsedniki ZDA. Med njimi sta šele drugi katoliški predsednik v zgodovini ZDA po Johnu F. Kennedyju Joe Biden ter Barack Obama, ki je sporočil, da je bil Frančišek eden redkih voditeljev, zaradi katerega so vsi želeli biti boljši ljudje.