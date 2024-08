Na pogrebih militantnih vodij: 'Moramo vrniti udarec, vojne se ne bojimo'

Grožnje Izraelu kapljajo z vseh strani. Po Hamasu in Iranu, je zdaj na vrsti še Hezbolah, kjer prav tako niso zadovoljni z umorom njihovega visokega poveljnika. Napovedali so, da bi lahko vojna izbruhnila v "novo fazo". Kritičen pa je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je dejal, da umor voditelja Hamasa, vsekakor "ne pomaga" pri pogovorih o morebitni prekinitvi ognja v Gazi.

Hasan Nasrallah je v televizijskem nagovoru, namenjenemu približno tisočim žalujočim na pogrebu poveljnika Fuada Šukrja v Bejrutu, obljubil, da se bo močna šiitska milica maščevala, napad pa ne bo ostal spregledan. "Sovražnik in tisti, ki stojijo za sovražnikom, morajo čakati na naš neizogiben odgovor ... Ne veste, katere rdeče črte ste prestopili," je zagrozil Izraelu in "tistemu, ki stoji za njim", tako da je smiselno sklepati, da gre prav za izraelskega največjega prijatelja - Združene države Amerike.

Pogreb Fuada Šukrja, enega najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah

In vsekakor ni edini, kot smo poročali, so Izraelu grozila tako Hamas kot Iran, zaradi umora političnega vodje palestinske militantne skupine Ismaila Hanije, ki je bil ubit le nekaj ur po napadu na Šukrja. Izrael se očitno zadnje dni sooča z resnimi grožnjami, vsaj za Iran pa vemo, da stojijo za svojimi obljubami. Izrael je 1. aprila namreč z raketami napadel iranski konzulat v Siriji, med mrtvimi pa je bil tudi vodja iranskih sil Al Kuds, Iran pa je obljubil maščevanje in ga tudi izpeljal. Bo tokrat Iran ukrepal še odločneje? Morda v obliki skupnega napada s Hezbolahom in drugimi frakcijami v teheranski "osi odpora"? A Izrael je do sedaj priznal samo napad na Šukrja, ne pa tudi napada na Hanijo, vendar analitiki pravijo, da se napad povsem ujema z vzorcem prejšnjih izraelskih napadov na iranskih tleh. In smrt Hanije bo nedvomno vplivala na napredek v pogovorih o prekinitvi ognja in dogovoru o izpustitvi talcev v Gazi, ki so že tako ali tako bili večinoma neuspešni. In glede na to, da se je Izrael zavezal "odstraniti" vse Hamasove voditelje, ne glede na to, kje se nahajajo, bi lahko prav oni stali tudi za napadom na Hanijo. Poleg tega so izraelske sile potrdile še, da je bil v zračnem napadu v Gazi prejšnji mesec, ubit vojaški poveljnik Hamasa Mohamed Deif. Podrobnosti o napadu v Iranu še niso povsem znane, New York Times pa je poročal, da je bila v stavbi, kjer se je nahajal Hanija, nameščena eksplozivna naprava.

Zahod pozorno spremljal oba pogreba Na slovesnosti na univerzi v Teheranu, je vrhovni ajatola Ali Hamenej vodil molitve nad krsto Hanije in njegovega telesnega stražarja, odeti v tradicionalno črno-bele palestinske rjuhe. Pred univerzo se je vila množica žalujočih, večinoma oblečenih v črno in s plakati Hanije ter palestinskimi zastavami. Posmrtni ostanki Hanije bodo prepeljani v Katar in tam pokopani. Na pogrebu so bili visoki uradniki Irana, novi iranski predsednik Masud Pezeškian, poveljnik iranske revolucionarne garde general Hossein Salami ter visoki uradniki Hamasa in palestinskega Islamskega džihada.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je dejal, da je dolžnost države, da se "odzove ob pravem času in na pravem mestu," množica pa je skandirala "smrt Izraelu, smrt Ameriki".

V Bejrutu so s Šukurjevo krsto korakali po ulicah južnega Bejruta, za krsto pa je korakalo na tisoče ljudi, mnogi so nosili njegovo sliko, videti je bilo tudi slike Hanije. Uradniki Hamasa so s stali v prvi vrsti, skupaj s svojimi kolegi iz Hezbolaha. Kot poroča Guardian, je bila jeza med zbranimi povsem očitna. Zvok vojaških trobent so prekinjali vzkliki kot so "smrt Ameriki". "Morajo vrniti udarec. Udariti morajo vsaj Tel Aviv. Vojne se ne bojimo, smo jo že doživeli," je dejal eden od navzočih.

