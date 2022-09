Na pogrebu 22-letnice, ki je umrla v rokah moralne policije, na tisoče ljudi

Policija to odločno zanika in je skušala svojo različico dokazati z videoposnetki, ki pa jih ni mogoče neodvisno preveriti.

A po spletu je zaokrožila drugačna različica dogodkov. Žensko naj bi policija aretirala, ker se njena naglavna ruta ni dobro prilegala obrazu in je bilo videti nekaj pramenov las. Po aretaciji naj bi nato zaradi udarcev v glavo utrpela možganske krvavitve, nakar je padla v komo in umrla.

Kot smo že poročali, je 22-letno Mahso Amini v torek med družinskim obiskom v Teheranu aretirala moralna in verska policija zaradi njene "neislamske" obleke in jo odpeljala na policijsko postajo. Po poročilih policije je tam zaradi odpovedi srca omedlela in nato padla v komo.

Nekateri za smrt Mahse Amini neposredno krivijo iranskega vrhovnega voditelja, ajatolo Alija Hameneja. Na družbenih omrežjih se znova širi njegov star govor, v katerem brani vlogo moralne policije in vztraja, da je treba ženske prisiliti v spoštovanje strogega islamskega načina oblačenja.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je medtem notranjemu ministrstvu naročil, naj izvede preiskavo dogodka. Moralno in versko policijo so kritizirali celo v iranskem parlamentu, kritikam pa so se pridružili nekateri vidni kleriki, med njimi nekdanji predsednik Mohamed Hatami. Po njihovem mnenju incident ni resno škodil le ugledu države, ampak tudi islama.

V Iranu od islamske revolucije leta 1979 veljajo stroga pravila oblačenja za ženske. Vendar jih ženske, zlasti v velikih mestih, že dolgo ne upoštevajo.

Vlada v Teheranu in skrajneži v parlamentu si že več mesecev prizadevajo za strožje izvajanje islamskih zakonov. Moralna policija tako uveljavlja pravila oblačenja, včasih tudi s silo, kar je v zadnjih tednih privedlo do protestov in upiranja žensk, še poroča dpa.