Na pogrebu 'arhitekta sodobne Evrope' številni evropski voditelji, tudi Golob

Jacques Delors je bil z vojaškimi častmi pokopan v zgodovinskem kompleksu Les Invalides v Parizu, kjer so pokopani številni pomembni francoski državljani. "Nikoli se ni naveličal raziskovanja in iskanja načinov, da bi dosegel spravo, iskanja alternativ in gradnje mostov," je Emmanuel Macron dejal v svojem nagovoru na pogrebni slovesnosti.

"Črto za črto je prispeval k oblikovanju današnje podobe združene Evrope in omogočil možnost nastanka emancipatorne socialne demokracije, Evrope Schengna, Erasmusa, Maastrichta, ki se razteza od Atlantika do Črnega morja in jo povezujejo skupne vrednote," je še dejal francoski predsednik.

Današnje slovesnosti so se udeležili številni evropski voditelji, med njimi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, pa tudi slovenski premier Robert Golob in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle.

"Zapuščina vizionarja in arhitekta sodobne Evrope je bolj povezana, solidarna in močnejša unija. Nekdanji predsednik Evropske komisije je navdih vsem, ki se zavzemamo za enotno in učinkovito Evropo," je sporočil Golob.