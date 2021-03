Na pogrebu župana Zagreba Milana Bandića na tisoče ljudi

Že dobro uro pred pogrebom se je pred mrtvašnico na Mirogoju zbralo približno 500 ljudi, poroča hrvaški Index. Opoldne se je na kraju zbralo že na tisoče ljudi, tako da je bilo po poročanju hrvaških medijev ukrepe za preprečevanje razširjanja novega koronavirusa nemogoče izvajati. Številni so se pritožili tudi zato, ker je iz slik in videoposnetkov razvidno, da poleg tega, da se ne držijo ustrezne razdalje, nekateri maske nosijo pod nosom.

Ob 12. uri so na pogreb prispeli tudi premier Andrej Plenković, predsednik parlamenta Gordan Jandroković, obrambni minister Tomo Medved, minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman, poslanci HDZ Branko Bačić, tiskovni predstavnik vlade Marko Milić in predsednik HDZ BiH Dragan Čović, poroča Jutranji list.

Na pogrebu je spregovorila tudi namestnica župana Jelena Pavičić Vukičević, ki bo Zagreb vodila do volitev, ki bodo v maju. Nagovorila je Bandićevo družino in vse prisotne ter dejala, da smo vsi smrtni. "Toda kadar koli gre za nas, dragi ljudje, je vedno prezgodaj, boleče, težko, nenadno. Človek, ki je imel toliko življenja, ljubezni, energije. Toliko je naredil za mesto, postal je del njegove identitete in o njegovi prihodnosti sanjal velike sanje,"je dejala. "Takšni velikani so redki, bodimo hvaležni za njegovo delo in življenje," je še dodala.