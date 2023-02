Na pohodu fobija anksioznosti brez telefona

Biti vedno na voljo in v stiku z vsem in vsemi je postala nova normalnost. To omogočajo mobilni telefoni. Marsikoga zagrabi panika, ko ugotovi, da je zapustil stanovanje brez pametne naprave. Telefoni so postali veliko več kot orodje sodobne tehnologije, ki nam poleg komunikacije lahko koristno olajšajo delo in organizirajo življenje, postali so patologija sodobnega časa. V kakšnem porastu je fobija zaradi tega, ko nimamo mobilnika ob sebi, so raziskovali v Nemčiji. Strokovnjaki so ugotovili, da približno 50 odstotkov udeležencev študije trpi za anksioznostjo, ko mobilnika nimajo ob sebi, fobija pa bolj prizadene ženske.