Tujina

Na pokopališču našli mrtvo žensko, glavna osumljenka 14-letna deklica

Dunaj , 24. 02. 2026 10.09 pred 53 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Avstrijska policija

Na Dunajskem pokopališču so našli mrtvo žensko z več vbodnimi ranami. Policija je v povezavi s smrtjo aretirala 14-letnico. Policija pravi, da je deklica glavna osumljenka. Šlo naj bi za poskus ropa, ki je šel predaleč.

V ponedeljek popoldne so na pokopališču Baumgarten na Dunanju našli mrtvo žensko. Imela je več vbodnih ran v predelu vratu, poroča Krone.at. Nasilno dejanje, ki je vodilo v smrt obiskovalke pokopališča, naj bi se zgodilo okoli 15.45. Glavna osumljenka, ki jo je policija že aretirala, je 14-letna deklica, ki je živela v bližini pokopališča. 

Avstrijska policija
Avstrijska policija
FOTO: Shutterstock

Kaj točno naj bi bil motiv za smrt ženske, avstrijska policija še ugotavlja. Po prvih informacijah naj bi šlo za ponesrečen poskus ropa. Policija je 14-letnico izsledila po prijavah očividcev, aretirali so jo na njenem domačem naslovu, kjer naj bi jo videli z domnevnim orožjem. Tam so zasegli nož in oblačila, ki naj bi jih imela oblečena v času incidenta. Preiskava še poteka.

dunaj smrt

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jafalical
24. 02. 2026 11.04
Grozljivo, 14 let?Deklica? No, tud ce bi bil fantek, grozljivo.Kaksna je pa tu bila vzgoja, jo sploh ni bilo?Otroku mama dovolila vse , brez mej, samo da je imela mir pred njo, kaj?Kje je tu vzgoja, prezivet cas z otrokom,kje so tu te iz Csd-ja, ki so ziher poznali primer? So samo cakali da preide v polnoletno, da bo sama deklica odgovarjala za vse, tako pa bodo zdaj se starsi z njo odgovarjal?Starsi naj odgovarjajo skupaj s hcerko.Ce jo niso vzgajali, ucili vrednotam, ji dopuscali kar se v teh letih otroku ne sme dopuscat, je rezultat tu in bolec za vse.Nepopravljivo, nedopustno, ...Vse izvira iz primarne druzine,doma, kjer je otrok sam sebi prepuscen, kjer stars ne vidi otroka v kaj se razvija, v kaj odrasca, je to hitro zavozeno otrostvo, mladost, pri tem pa povsem se prihodnost.
Odgovori
0 0
UnknownIdentity
24. 02. 2026 10.58
Lahko bi vsaj napisali da zivi v domu za oskrbo zaradi psihicnih tezav kot navajajo A mediji..
Odgovori
0 0
Deathstar
24. 02. 2026 10.38
14 letna deklica? To ni deklica ampak morilski stroj....
Odgovori
+5
5 0
wsharky
24. 02. 2026 10.33
osumljenki je zagotovo ime Ingrid
Odgovori
+4
4 0
HardKore
24. 02. 2026 11.01
Drita
Odgovori
0 0
kinimod
24. 02. 2026 10.32
Poreklo ?
Odgovori
+2
3 1
Čombe
24. 02. 2026 10.26
napadi z nožem so v evropi šli v nebo tistih incidentov, ki so jih zagrešili prišleki se sploh ne objavlja več, tako da sem prepričan da tukaj gre za belko in domačinko kajti secer mediji ne bi izpostavili tega ;)
Odgovori
+5
5 0
