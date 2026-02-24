Na pokopališču našli mrtvo žensko, glavna osumljenka 14-letna deklica

V ponedeljek popoldne so na pokopališču Baumgarten na Dunanju našli mrtvo žensko. Imela je več vbodnih ran v predelu vratu, poroča Krone.at. Nasilno dejanje, ki je vodilo v smrt obiskovalke pokopališča, naj bi se zgodilo okoli 15.45. Glavna osumljenka, ki jo je policija že aretirala, je 14-letna deklica, ki je živela v bližini pokopališča.
Kaj točno naj bi bil motiv za smrt ženske, avstrijska policija še ugotavlja. Po prvih informacijah naj bi šlo za ponesrečen poskus ropa. Policija je 14-letnico izsledila po prijavah očividcev, aretirali so jo na njenem domačem naslovu, kjer naj bi jo videli z domnevnim orožjem. Tam so zasegli nož in oblačila, ki naj bi jih imela oblečena v času incidenta. Preiskava še poteka.
