Tujina

Na pokopališču odvrgli trupla več kot 50 dojenčkov

Cumuto, 19. 04. 2026 16.31 pred 9 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Na pokopališču so morda odvrgli trupla, ki jih nihče ni 'prevzel', piše v izjavi policije.

V karibski državi Trinidad in Tobago so na pokopališču mesta Cumuto našli odvržene posmrtne ostanke najmanj 50 dojenčkov in šestih odraslih oseb, je sporočila tamkajšnja policija. Prvi izsledki preiskave kažejo, da bi lahko šlo za "nezakonito odvržena trupla, ki jih nihče ni prevzel".

FOTO: Profimedia

Trupla so odvržena našli na pokopališču mesta Cumuto, približno 40 kilometrov od glavnega mesta Port of Spain na Trinidadu – enem od dveh večjih otokov, ki sestavljata karibsko državo.

Kot je sporočila tamkajšnja policija, prvi izsledki preiskave kažejo, da bi lahko šlo za "nezakonito odvržena trupla, ki jih nihče ni prevzel". Ali je dogodek kakorkoli povezan z delovanjem nasilnih tolp, še ni jasno. Ima pa država Trinidad in Tobago eno najvišjih stopenj umorov na Karibih in v Latinski Ameriki, poroča BBC.

Pet od šestih trupel odraslih oseb (gre sicer za štiri moške in dve ženski) je imelo tudi identifikacijske oznake, pri dveh naj bi bila prav tako opravljena obdukcija.

Odkritje je "zelo zaskrbljujoče", je ob tem dejal policijski komisar Allister Guevarro. "Vsak posameznik ali insitucija, za katero se ugotovi, da stoji za tem dejanjem, bo v celoti odgovarjala," je dodal.

Posmrtne ostanke najmanj 50 dojenčkov in šestih odraslih so odkrili 18. aprila, potem ko so jih očitno odvrgli na pokopališču v Trinidadu in Tobagu, je sporočila policija.
FOTO: Profimedia

Policija ima v tej karibski državi od 2. marca na podlagi izrednih razmer sicer razširjena pooblastila pri preiskavah in aretacijah. Zaradi kriminala in "povečanega tveganja za terorizem" je tudi ameriško zunanje ministrstvo od takrat izdalo več opozoril za potnike, ki nameravajo potovati v to državo. "Čeprav se je stopnja nasilja in kriminala v Trinidadu in Tobagu od leta 2024 močno zmanjšala, zahvaljujoč varnostnim ukrepom, ki so jih uvedli med prejšnjim izrednim stanjem, pa se s kriminalom še vedno spopadajo po vsej državi," piše v opozorilu.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
