Na pokopališču odvrgli trupla več kot 50 dojenčkov

Na pokopališču so morda odvrgli trupla, ki jih nihče ni 'prevzel', piše v izjavi policije.

Trupla so odvržena našli na pokopališču mesta Cumuto, približno 40 kilometrov od glavnega mesta Port of Spain na Trinidadu – enem od dveh večjih otokov, ki sestavljata karibsko državo.

Kot je sporočila tamkajšnja policija, prvi izsledki preiskave kažejo, da bi lahko šlo za "nezakonito odvržena trupla, ki jih nihče ni prevzel". Ali je dogodek kakorkoli povezan z delovanjem nasilnih tolp, še ni jasno. Ima pa država Trinidad in Tobago eno najvišjih stopenj umorov na Karibih in v Latinski Ameriki, poroča BBC.

Pet od šestih trupel odraslih oseb (gre sicer za štiri moške in dve ženski) je imelo tudi identifikacijske oznake, pri dveh naj bi bila prav tako opravljena obdukcija.

Odkritje je "zelo zaskrbljujoče", je ob tem dejal policijski komisar Allister Guevarro. "Vsak posameznik ali insitucija, za katero se ugotovi, da stoji za tem dejanjem, bo v celoti odgovarjala," je dodal.