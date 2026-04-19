Na pokopališču odvrgli trupla več kot 50 dojenčkov

Trupla so odvržena našli na pokopališču mesta Cumuto, približno 40 kilometrov od glavnega mesta Port of Spain na Trinidadu – enem od dveh večjih otokov, ki sestavljata karibsko državo.
Kot je sporočila tamkajšnja policija, prvi izsledki preiskave kažejo, da bi lahko šlo za "nezakonito odvržena trupla, ki jih nihče ni prevzel". Ali je dogodek kakorkoli povezan z delovanjem nasilnih tolp, še ni jasno. Ima pa država Trinidad in Tobago eno najvišjih stopenj umorov na Karibih in v Latinski Ameriki, poroča BBC.
Pet od šestih trupel odraslih oseb (gre sicer za štiri moške in dve ženski) je imelo tudi identifikacijske oznake, pri dveh naj bi bila prav tako opravljena obdukcija.
Odkritje je "zelo zaskrbljujoče", je ob tem dejal policijski komisar Allister Guevarro. "Vsak posameznik ali insitucija, za katero se ugotovi, da stoji za tem dejanjem, bo v celoti odgovarjala," je dodal.
Policija ima v tej karibski državi od 2. marca na podlagi izrednih razmer sicer razširjena pooblastila pri preiskavah in aretacijah. Zaradi kriminala in "povečanega tveganja za terorizem" je tudi ameriško zunanje ministrstvo od takrat izdalo več opozoril za potnike, ki nameravajo potovati v to državo. "Čeprav se je stopnja nasilja in kriminala v Trinidadu in Tobagu od leta 2024 močno zmanjšala, zahvaljujoč varnostnim ukrepom, ki so jih uvedli med prejšnjim izrednim stanjem, pa se s kriminalom še vedno spopadajo po vsej državi," piše v opozorilu.