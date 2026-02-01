Na pokvarjeni sedežnici obtičalo 50 smučarjev

Več kot kilometer dolga žičnica na smučišču v kraju Stepanovo, na kateri je bilo takrat okoli 50 smučarjev in deskarjev na snegu, se je nenadoma ustavila.

Mehanizma ni bilo mogoče več zagnati. Ljudje so obviseli in čakali na pomoč, pritiskal pa je hud mraz, saj se temperature v Moskvi te dni spustijo celo pod minus 20 stopinj Celzija.

Nekateri smučarji so s sedežnice skočili kar sami, da bi se rešili, poroča agencija Nexta. Neka ženska se je med skokom s koleni udarila v glavo.