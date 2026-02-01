Naslovnica
Tujina

Na pokvarjeni sedežnici obtičalo 50 smučarjev

Stepanovo, 01. 02. 2026 10.36 pred 54 minutami 1 min branja 11

Avtor:
U.Z.
Okvara sedežnice v Rusiji

Na pokvarjeni sedežnici na smučišču blizu Moskve, v kraju Stepanovo, je pri minus 17 stopinjah Celzija obviselo približno 50 smučarjev in deskarjev na snegu. V ledenem mrazu so viseli dve uri, dokler niso prišli reševalci in jih evakuirali. Nekateri so v globino poskakali kar sami, kar je bilo izjemno nevarno.

Več kot kilometer dolga žičnica na smučišču v kraju Stepanovo, na kateri je bilo takrat okoli 50 smučarjev in deskarjev na snegu, se je nenadoma ustavila.

Mehanizma ni bilo mogoče več zagnati. Ljudje so obviseli in čakali na pomoč, pritiskal pa je hud mraz, saj se temperature v Moskvi te dni spustijo celo pod minus 20 stopinj Celzija.

Nekateri smučarji so s sedežnice skočili kar sami, da bi se rešili, poroča agencija Nexta. Neka ženska se je med skokom s koleni udarila v glavo.

Drugi so raje čakali na pomoč. Po dveh urah so jih reševalci povsem prezeble evakuirali.

Ko je bila akcija končana, je tiskovni predstavnik ruskega ministrstva za izredne razmere sporočil: "Reševalna akcija tistih, ki so obtičali na žičnici v moskovski regiji, je končana. Žrtev ni, evakuiranih pa je bilo 50 ljudi."

rusija sedežnica okvara smučarji

