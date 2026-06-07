Na poletnem festivalu v streljanju 12 ranjenih, 2 kritično: 'Vsi so se vrgli na tla'

Več ur po incidentu policija še ni prijela nobenega osumljenca, je povedal namestnik načelnika policije v Toledu Joe Heffernan. Oblasti so pozvale vse, ki so bili na festivalu, naj policiji posredujejo fotografije ali videoposnetke s svojih telefonov, ki bi lahko pomagali pri preiskavi, navaja AP. Do streljanja je prišlo v bližini festivala Old West End Festival, tradicionalne prireditve z glasbenimi nastopi. Po besedah Heffernana sta orožje uporabili najmanj dve osebi, ki sta po vsej verjetnosti streljali druga proti drugi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju. Poškodovani so stari med 14 in 61 let, večina pa jih je v zgodnjih dvajsetih letih.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Streljanje na festivalu v Ohiu AP

Streljanje na festivalu v Ohiu AP

Streljanje na festivalu v Ohiu AP

Streljanje na festivalu v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP

Streljanje v Ohiu AP



















"Zelo me skrbi nocojšnje dogajanje v Toledu," je v izjavi sporočil guverner Ohia Mike DeWine. "Poletni festivali bi morali biti varen prostor, kjer lahko družine preživljajo čas skupaj brez strahu pred nasiljem," je še sporočil. Na družbenih omrežjih so uporabniki objavili več videoposnetkov, na katerih je videti ljudi, ki ob zvokih strelov bežijo s prizorišča, medtem ko reševalci oskrbujejo ranjene. Poveljnica gasilcev Allison Armstrong je dejala, da je bil dostop do bolnišnice otežen zaradi zaprtih cest in gostega prometa, ki so ga povzročali obiskovalci ob odhodu s festivala. Kljub temu so reševalne ekipe vse poškodovane s kraja dogodka prepeljale v bolnišnico v manj kot eni uri.