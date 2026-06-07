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Na poletnem festivalu v streljanju 12 ranjenih, 2 kritično: 'Vsi so se vrgli na tla'

Toledo, 07. 06. 2026 09.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Streljanje na festivalu v Ohiu

V streljanju v bližini priljubljenega uličnega festivala v Ohiu je bilo v soboto zvečer ranjenih najmanj 12 ljudi. Medtem ko so nekateri obiskovalci v paniki iskali zavetje, so drugi hiteli na pomoč poškodovanim.

Več ur po incidentu policija še ni prijela nobenega osumljenca, je povedal namestnik načelnika policije v Toledu Joe Heffernan. Oblasti so pozvale vse, ki so bili na festivalu, naj policiji posredujejo fotografije ali videoposnetke s svojih telefonov, ki bi lahko pomagali pri preiskavi, navaja AP.

Do streljanja je prišlo v bližini festivala Old West End Festival, tradicionalne prireditve z glasbenimi nastopi. Po besedah Heffernana sta orožje uporabili najmanj dve osebi, ki sta po vsej verjetnosti streljali druga proti drugi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju. Poškodovani so stari med 14 in 61 let, večina pa jih je v zgodnjih dvajsetih letih.

"Zelo me skrbi nocojšnje dogajanje v Toledu," je v izjavi sporočil guverner Ohia Mike DeWine. "Poletni festivali bi morali biti varen prostor, kjer lahko družine preživljajo čas skupaj brez strahu pred nasiljem," je še sporočil.

Na družbenih omrežjih so uporabniki objavili več videoposnetkov, na katerih je videti ljudi, ki ob zvokih strelov bežijo s prizorišča, medtem ko reševalci oskrbujejo ranjene.

Poveljnica gasilcev Allison Armstrong je dejala, da je bil dostop do bolnišnice otežen zaradi zaprtih cest in gostega prometa, ki so ga povzročali obiskovalci ob odhodu s festivala. Kljub temu so reševalne ekipe vse poškodovane s kraja dogodka prepeljale v bolnišnico v manj kot eni uri.

Kevin Berry je s prijatelji v bližnjem arboretumu poslušal koncert v živo, ko je zaslišal več strelov. "Vsi so se vrgli na tla," je povedal. Ko je znova pogledal okoli sebe, je opazil pištolo, ki jo je nekdo odvrgel na tla manj kot 15 metrov stran, poroča AP News. Policisti, ki so bili zaradi festivala že na prizorišču, so se odzvali nemudoma. Ker je služil v ameriški mornarici, kjer je imel tudi medicinsko usposabljanje, je nato Berry začel iskati ljudi, ki bi potrebovali pomoč. Naštel je najmanj pet oseb s strelnimi ranami. "Ljudje, ki so bili ustreljenju, so bili razpršeni po območju arboretuma," je še povedal.

Festival Old West End Festival je dvodnevna prireditev v zgodovinski četrti Toleda, ki vključuje koncerte v živo, stojnice s hrano, oglede hiš in nakupovalno ponudbo. Direktor mestnega urada za varnost George Kral je dejal, da se pristojni z organizatorji pogovarjajo o tem, ali bo festival kljub dogodku potekal tudi preostanek konca tedna. "To je eden najbolj prepoznavnih festivalov v Toledu," je dejal. "Žalostno je, da ga je moral zasenčiti oziroma pokvariti takšen dogodek," je še komentiral.

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