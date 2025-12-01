Svetli način
Tujina

Na policijski postaji v Splitu: pogoltnil drogo in umrl

Split, 01. 12. 2025 10.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Na policijski postaji v Splitu je prišlo do incidenta. Medtem ko so policisti na postaji poskušali z moškim opraviti razgovor, je ta nekaj žvečil. Policisti so ga prosili, naj neznani predmet izpljune, vendar je ta njihovo prošnjo zavrnil in nadaljeval z žvečenjem. Kasneje ga je to stalo življenja.

Splitska policija je objavila dramatične podrobnosti sinočnjega incidenta, ki se je končal s smrtjo. Do nezgode je prišlo okoli polnoči, celoten primer pa je zdaj v rokah pristojnega državnega tožilstva.

Ko so iz njegovih ust odstranili manjšo količino bele snovi, so ugotovili, da gre za drogo.
Ko so iz njegovih ust odstranili manjšo količino bele snovi, so ugotovili, da gre za drogo. FOTO: Shutterstock

Splitski policisti so ustavili voznika in mu ponudili alkotest. Hitro so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Moški je zavrnil predhodno testiranje na prisotnost drog, med postopkom pa je izročil dva zavitka, v katerih se je nahajala manjša količina marihuane in hašiša, podrobneje navaja Net.hr, ki povzema policijsko izjavo.

Nadaljeval je z žvečenjem, v bolnišnici je kasneje umrl

Na policijski postaji so policisti poskušali z moškim opraviti razgovor, vendar je ta odklanjal sodelovanje in na nekatera vprašanja odgovarjal kratko in nerazločno. Posumili so, da ima nekaj v ustih. Zahtevo, naj izpljune vsebino, je zavrnil in nadaljeval z žvečenjem takrat še neznanega predmeta.

Da bi preprečili morebitno zadušitev, so policisti storili vse, da bi moški izpljunil predmet. Ko so iz njegovih ust odstranili manjšo količino bele snovi, so ugotovili, da gre za drogo. Med postopkom je bil tudi lažje poškodovan policist, ki ga je moški ugriznil.

Moškega so nato odpeljali v bolnišnico. Ker so sumili, da je zaužil drogo, so tam začeli ustrezno medicinsko zdravljenje in ga v bolnišnici tudi zadržali. Danes zjutraj okoli 3. ure so na Net.hr prejeli informacijo, da je moški v bolnišnici umrl. O dogodku je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki je odredilo izvedbo obdukcije.

KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
01. 12. 2025 12.30
Super, ne bo strošek družbe.
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
01. 12. 2025 12.29
pa so spet enga zaradi nekaj naravnih sestavin, v medijih bodo pa omenjali drogo
ODGOVORI
0 0
Wolfman
01. 12. 2025 12.21
+2
Škoda da ni vsega povlekel in potem obračunal s celotno policijsko postajo! To bi imeli danes za brati.
ODGOVORI
2 0
natas999
01. 12. 2025 12.19
+2
Čestitke ,se je pa znajdu.Več bi jih moralo tako narediti
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
01. 12. 2025 12.16
+0
Bravo
ODGOVORI
1 1
nemeJungat
01. 12. 2025 12.14
-1
Komentarji za bruhat, kot da ni bil človek. Vi verjetno niste nikoli spili pivo in šli vozit? Razlike ni!
ODGOVORI
2 3
LeviTUMOR
01. 12. 2025 12.15
-2
Sej ni človek!
ODGOVORI
1 3
nemeJungat
01. 12. 2025 12.17
-1
Ti priželim tvoj vzdevek
ODGOVORI
0 1
LinaAnil
01. 12. 2025 12.05
+5
Darwin pač.
ODGOVORI
5 0
Spijuniro Golubiro
01. 12. 2025 12.01
-4
Policaj je drohe jedo?
ODGOVORI
0 4
marjanovic.drazen
01. 12. 2025 12.00
+2
Ni važno kakšen je bil. Počivaj v miru.
ODGOVORI
5 3
Janez23
01. 12. 2025 11.58
+4
Vsak diler bi moral tako požeti drogo, da uniči dokaze in razbremeni sodišče in zapore.
ODGOVORI
5 1
nemeJungat
01. 12. 2025 12.11
+0
in kje piše da je bil diler?
ODGOVORI
2 2
nemeJungat
01. 12. 2025 12.12
+0
kaj predlagaš za pijančke, ki povzročijo prometno nesrečo?
ODGOVORI
1 1
LeviTUMOR
01. 12. 2025 11.57
+6
Odlična novica! En kriminalec manj, kaj hočeš lepšega! Me zanima kdaj bojo golobji kej testiral evtanazijo, ce je pravilno spaca a?
ODGOVORI
8 2
rs1975
01. 12. 2025 12.29
Če si neozdravljivo bolan in umiraš v bolečinah se sigurno splača. Pa da vidimo tebe, če bi v taki situaciji raje trpel. Pa glej, da boš takrat poklical Primca, da ti bo razložil, da je lepo v miru trpeti v bolečinah d osmrti.
ODGOVORI
0 0
wsharky
01. 12. 2025 11.51
+7
en manj, nimaš kaj
ODGOVORI
9 2
Blue Dream
01. 12. 2025 11.50
+2
samomor?
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
01. 12. 2025 11.48
+0
To pa ni dobro Američani bodo zravnal sosednjo Hrvasko. Saj veste, droge pa to !!!
ODGOVORI
1 1
Influencer
01. 12. 2025 11.52
+1
iz tvojih ust v bozja usesa
ODGOVORI
2 1
BARK
01. 12. 2025 11.40
+3
one last time
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
01. 12. 2025 11.40
+1
Ni škode, če mamilaš gre, čimveč njih in čimprej.
ODGOVORI
6 5
Wolfman
01. 12. 2025 11.48
+3
kaj pa tvoj sine, a res misliš, da je čist?
ODGOVORI
4 1
Finfer
01. 12. 2025 11.35
-3
Revež je preprečil da bi policisti preprodali njegova mamila naprej odvisnikom na ulici !!
ODGOVORI
3 6
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 11.35
+4
On bi verjetno obkrožu ZA na referendumu.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 11.28
+7
Se je evtanaziru.
ODGOVORI
8 1
