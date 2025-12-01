Na policijski postaji v Splitu: pogoltnil drogo in umrl

Splitska policija je objavila dramatične podrobnosti sinočnjega incidenta, ki se je končal s smrtjo. Do nezgode je prišlo okoli polnoči, celoten primer pa je zdaj v rokah pristojnega državnega tožilstva.

Splitski policisti so ustavili voznika in mu ponudili alkotest. Hitro so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Moški je zavrnil predhodno testiranje na prisotnost drog, med postopkom pa je izročil dva zavitka, v katerih se je nahajala manjša količina marihuane in hašiša, podrobneje navaja Net.hr , ki povzema policijsko izjavo.

Na policijski postaji so policisti poskušali z moškim opraviti razgovor, vendar je ta odklanjal sodelovanje in na nekatera vprašanja odgovarjal kratko in nerazločno. Posumili so, da ima nekaj v ustih. Zahtevo, naj izpljune vsebino, je zavrnil in nadaljeval z žvečenjem takrat še neznanega predmeta.

Da bi preprečili morebitno zadušitev, so policisti storili vse, da bi moški izpljunil predmet. Ko so iz njegovih ust odstranili manjšo količino bele snovi, so ugotovili, da gre za drogo. Med postopkom je bil tudi lažje poškodovan policist, ki ga je moški ugriznil.

Moškega so nato odpeljali v bolnišnico. Ker so sumili, da je zaužil drogo, so tam začeli ustrezno medicinsko zdravljenje in ga v bolnišnici tudi zadržali. Danes zjutraj okoli 3. ure so na Net.hr prejeli informacijo, da je moški v bolnišnici umrl. O dogodku je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki je odredilo izvedbo obdukcije.