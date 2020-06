Na Poljskem brez zmagovalca v prvem krogu predsedniških volitev

Volitve bi morale po prvotnih načrtih potekati že 10. maja, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa in spora, kako jih izvesti, v zadnjem trenutku preložili. Parlament je nato potrdil pravila, v skladu s katerimi so lahko volivci sami izbrali, ali želijo danes glasovati osebno ali po pošti.

Volišča so zaprli ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Volitve so pomemben preizkus za vladajočo konservativno stranko Zakon in pravičnost (PiS), ki je na oblasti od leta 2015. Zmaga Dude bi namreč PiS še okrepila in ji zagotovila bolj ali manj nemoteno vladanje vsaj še do leta 2023, ko so predvidene naslednje parlamentarne volitve. Duda se je namreč v zadnjih letih izkazal za zvestega podpornika politike vladajoče stranke.

Duda je dolgo veljal za daleč največjega favorita volitev in še maja so mu ankete napovedovale gotovo zmago. A v zadnjem mesecu se je pojavil nov kandidat liberalne opozicije, župan Varšave Trzaskowski, ki ima po nekaterih napovedih dobre možnosti za zmago v drugem krogu.