Na poljskem delu naftovoda Družba odkrili puščanje

Puščanje so odkrili pri glavni rafineriji v osrednji Poljski, ki leži okoli 70 kilometrov stran od Plocka. Iz poškodovanega dela naftovoda so izčrpali okoli 400 kubičnih metrov naftnih derivatov, tranzit skozi ta del je ustavljen, pritisk v cevovodu je padel, je povedal predstavnik gasilcev Karol Kierzkowski. "Glavni ukrep (ki ga izvajamo) je črpanje tekočine in iskanje puščanja, da ga ustavimo," je za poljsko državno televizijo TVP Info povedal tiskovni predstavnik gasilcev."Govorimo lahko o naključni škodi," pa je za Reuters po telefonu povedal glavni poljski uradnik, pristojen za energetsko infrastrukturo, Mateusz Berger in dodal, da ni razlogov za domnevo, da je uhajanje povzročila sabotaža.Na kraj dogodka so takoj poslali osebje PERN in gasilske ekipe, da bi ocenile situacijo, zavarovale območje in sprožile popravila. PERN je v sredo zjutraj sporočil, da je prizorišče zavarovano.

Druga cev naftovoda in ostala infrastruktura deluje normalno, je še sporočil PERN.

Naftovod Družba poteka iz ruske regije Samara na zahod. Pred Belorusijo se razcepi v dva kraka; eden poteka do Litve in Latvije, drugi se znova razcepi na del v Ukrajino, ki gre naprej na Slovaško, Madžarsko in Češko, ter na del na Poljsko in Nemčijo.