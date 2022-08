Na Poljskem iz rek odstranili že skoraj sto ton mrtvih rib

Poljske reševalne službe so sporočile, da so iz reke Odre, ki teče vzdolž dela nemško-poljske meje, in manjše reke Ner odstranile 98 ton poginulih rib. Ner izvira južno od Lodža in se izliva v reko Varto ter nima nobene povezave z Odro. Po navedbah poljskih oblasti so mrtve ribe našli tudi južno od pristaniškega mesta Ščečin v kanalih, povezanih z Odro.

Severno od Ščečina leži Ščečinska laguna, v katero se izliva Odra. Vodne povezave iz lagune, ki meri 900 kvadratnih kilometrov, vodijo tudi do Baltskega morja.