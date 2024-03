Na Poljskem izvedli racije proti ruski vohunski mreži

"Izvajamo dejavnosti v okviru preiskave ruskih propagandno-vohunskih dejavnosti, usmerjenih proti državam članicam in institucijam Evropske unije," je v četrtek sporočil predstavnik poljske agencije za notranjo varnost Jacek Dobrzynski.

Povedal je, da so pripadniki agencije izvedli več racij v Varšavi in mestu Tychy na jugu države, v okviru preiskave pa so opravili tudi več zaslišanj.

Po njegovih besedah je bil cilj ruske vohunske mreže "uresničiti zunanjepolitične cilje Kremlja, vključno z oslabitvijo položaja Poljske na svetovnem prizorišču, diskreditiranjem Ukrajine in podobe organov Evropske unije".

Operacije so se začele na podlagi preiskave, ki se je januarja končala z obtožnico proti poljskemu državljanu, osumljenemu vohunjenja za Rusijo. "Moški, ki je bil usidran v poljskem in Evropskem parlamentu, je opravljal naloge, ki so jih naročili in financirali sodelavci ruske obveščevalne službe," je še dejal Dobrzynski.