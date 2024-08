Na Poljskem odkrili največji laboratorij sintetičnih drog

Policisti so zasegli velike količine kemikalij in sestavin za proizvajanje droge, zasegli pa so tudi 195 kilogramov kristalnega metadona. Poleg odkritega največjega laboratorija za proizvajanje metadona, našli tudi osem drugih v katerih so osumljeni proizvajali sintetične katinone. Zasegli so tudi 153 kilogramov sintetičnega stimulansa a-PVP, 430 litrov reakcijskih mešanic pripravljenih za nadaljnje proizvajanje različnih vrst drog.

Kot so zapisali pri Europolu, sintetični katinoni postajajo vse večji problem v več državah članicah EU. Tovrstne droge namreč povzročajo resne psihološke in nevrološke motnje, povzročajo zasvojenost, v skrajnih primerih tudi poškodbe organov in celo smrt.

"Ta uspeh, ki vključuje poljske in ukrajinske organe pregona, je pokazatelj učinkovitosti čezmejnega sodelovanja, ki pa je ključno za varovanje naše družbe, zaščito življenj in zdravja državljanov pred nevarnostmi, ki jih predstavlja mednarodni organiziran kriminal na področju drog," so zapisali.