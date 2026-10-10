Na Poljskem po napadih z nožem na šolah pridržali 76 ljudi

Poljska policija je po lastnih navedbah doslej pregledala okoli 50.000 izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi. Do zgodaj zjutraj so zabeležili 231 incidentov, povezanih s sumi kaznivih dejanj ali prekrškov, je sporočila in dodala, da okoliščine incidentov še preiskujejo.
Preverjanja so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija.
V četrtek je 15-letni nekdanji učenec na osnovni šoli v kraju Leszczydol-Nowiny severno od Varšave ubil 37-letno hišnico in ranil dva zaposlena, ki sta ga poskušala obvladati. Dan prej je 19-letni dijak na poklicni šoli v Ostroleki z nožem ranil devet ljudi, od tega dva huje.
Policija je v mestu Sierpc v sredo pridržala tudi 17-letnika, ki naj bi načrtoval podoben napad. Pri njem so našli dva noža, na njegovem mobilnem telefonu pa zgodovino iskanja informacij o množičnih napadih.
Premier Donald Tusk je po napadih opozoril na širjenje "kulta nasilja" na spletu in vpliv nasilnih spletnih vsebin na mlade ter napovedal okrepljeno policijsko prisotnost v okolici šol.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.