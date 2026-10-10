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Na Poljskem po napadih z nožem na šolah pridržali 76 ljudi

Varšava, 10. 10. 2026 14.42 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Policistka in prostovoljni gasilec v bližini zavarovanega območja po napadu na poklicni šoli v Ostroleki.

Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Napada sta pretresla državo, premier Donald Tusk je odredil redne policijske preglede vseh šol.

Poljska policija je po lastnih navedbah doslej pregledala okoli 50.000 izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi. Do zgodaj zjutraj so zabeležili 231 incidentov, povezanih s sumi kaznivih dejanj ali prekrškov, je sporočila in dodala, da okoliščine incidentov še preiskujejo.

Preverjanja so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija.

Policistka in prostovoljni gasilec v bližini zavarovanega območja po napadu na poklicni šoli v Ostroleki.
Policistka in prostovoljni gasilec v bližini zavarovanega območja po napadu na poklicni šoli v Ostroleki.
FOTO: AP

V četrtek je 15-letni nekdanji učenec na osnovni šoli v kraju Leszczydol-Nowiny severno od Varšave ubil 37-letno hišnico in ranil dva zaposlena, ki sta ga poskušala obvladati. Dan prej je 19-letni dijak na poklicni šoli v Ostroleki z nožem ranil devet ljudi, od tega dva huje.

Preberi še 19-letnik z nožem napadel v šoli, ranil deset ljudi

Policija je v mestu Sierpc v sredo pridržala tudi 17-letnika, ki naj bi načrtoval podoben napad. Pri njem so našli dva noža, na njegovem mobilnem telefonu pa zgodovino iskanja informacij o množičnih napadih.

Premier Donald Tusk je po napadih opozoril na širjenje "kulta nasilja" na spletu in vpliv nasilnih spletnih vsebin na mlade ter napovedal okrepljeno policijsko prisotnost v okolici šol.

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Poljska napad šola policija pridržanje

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KOMENTARJI1

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Hind Rami Iyad Rajab
10. 10. 2026 15.15
čudno...desnaciji pri nas krulijo da tega na poljskem in madžarskem ni....
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