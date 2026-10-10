Na Poljskem po napadih z nožem na šolah pridržali 76 ljudi

Poljska policija je po lastnih navedbah doslej pregledala okoli 50.000 izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi. Do zgodaj zjutraj so zabeležili 231 incidentov, povezanih s sumi kaznivih dejanj ali prekrškov, je sporočila in dodala, da okoliščine incidentov še preiskujejo.

Preverjanja so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija.