Na Poljskem prijeli Volodimirja Z.: na plinovod naj bi podtaknil eksploziv

Na Poljskem so aretirali Ukrajinca Volodimirja Z., ki ga nemški organi pregona iščejo zaradi sabotaže Severnega toka. Moški naj bi bil inštruktor potapljanja, septembra 2022 naj bi z jahto odplul na Baltsko morje, se potopil in na plinovod namestil eksploziv.

Uhajanje plina na plinovodu Severni tok FOTO: Shutterstock icon-expand

Na Poljskem so aretirali Ukrajinca, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo na plinovodu Severni tok pred tremi leti. Volodimirja Z. so prijeli v kraju Pruszkow v osrednjem delu Poljske na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki so ga izdale nemške oblasti.

Njegov odvetnik Tymoteusz Paprocki je že napovedal, da bo nasprotoval morebitni izročitvi. "Ob upoštevanju obsežne vojne v Ukrajini in dejstva, da je Nord Stream v lasti ruskega podjetja Gazprom, ki financira te dejavnosti, obramba trenutno ne vidi utemeljenih razlogov za vložitev obtožbe proti komurkoli, ki je bil vpleten v te dogodke," je še dejal za poljski radio RMF FM. Nemške oblasti navajajo, da je moški inštruktor potapljanja in da je septembra 2022 z jahto odplul na Baltsko morje, se potopil in na plinovod namestil eksploziv, še poroča omenjeni radio.

Avgusta v Italiji aretirali Ukrajinca

Avgusta so v bližini Riminija prijeli še enega Ukrajinca, Serhija Kuznjecova, ki ga prav tako sumijo sodelovanja pri sabotaži. Pred dvema tednoma je nato sodišče v Bologni ukazalo njegovo izročitev Nemčiji, odvetnik pa je napovedal pritožbo. Trdi namreč, da je bil njegov klient v času eksplozije na plinovodu v Ukrajini in pripadnik ukrajinskih oboroženih sil.

Spomnimo

Plinovod Severni tok, preko katerega so iz Rusije v Nemčijo vrsto let v Evropo dovažali ruski plin, je bil poškodovan v siloviti eksploziji septembra 2022, nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Zahod in Ukrajina sta za sabotažo sprva krivila Rusijo, ta pa Zahod. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je avgusta lani izrazil prepričanje, da so sabotažo naročile ZDA. Časnik Wall Street Journal je lani poročal, da naj bi operacijo na dnu Baltskega morja najprej odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so te navedbe odločno zavrnili kot "popoln nesmisel".