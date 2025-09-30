Svetli način
Tujina

Na Poljskem prijeli Volodimirja Z.: na plinovod naj bi podtaknil eksploziv

Varšava, 30. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L. , STA
Komentarji
18

Na Poljskem so aretirali Ukrajinca Volodimirja Z., ki ga nemški organi pregona iščejo zaradi sabotaže Severnega toka. Moški naj bi bil inštruktor potapljanja, septembra 2022 naj bi z jahto odplul na Baltsko morje, se potopil in na plinovod namestil eksploziv.

Uhajanje plina na plinovodu Severni tok
Uhajanje plina na plinovodu Severni tok FOTO: Shutterstock

Na Poljskem so aretirali Ukrajinca, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo na plinovodu Severni tok pred tremi leti. Volodimirja Z. so prijeli v kraju Pruszkow v osrednjem delu Poljske na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki so ga izdale nemške oblasti.

Preberi še Berlin izdal nalog za aretacijo Ukrajinca 'Volodimirja Z.'

 

Njegov odvetnik Tymoteusz Paprocki je že napovedal, da bo nasprotoval morebitni izročitvi. "Ob upoštevanju obsežne vojne v Ukrajini in dejstva, da je Nord Stream v lasti ruskega podjetja Gazprom, ki financira te dejavnosti, obramba trenutno ne vidi utemeljenih razlogov za vložitev obtožbe proti komurkoli, ki je bil vpleten v te dogodke," je še dejal za poljski radio RMF FM.

Nemške oblasti navajajo, da je moški inštruktor potapljanja in da je septembra 2022 z jahto odplul na Baltsko morje, se potopil in na plinovod namestil eksploziv, še poroča omenjeni radio. 

Avgusta v Italiji aretirali Ukrajinca

Avgusta so v bližini Riminija prijeli še enega Ukrajinca, Serhija Kuznjecova, ki ga prav tako sumijo sodelovanja pri sabotaži. Pred dvema tednoma je nato sodišče v Bologni ukazalo njegovo izročitev Nemčiji, odvetnik pa je napovedal pritožbo. Trdi namreč, da je bil njegov klient v času eksplozije na plinovodu v Ukrajini in pripadnik ukrajinskih oboroženih sil. 

Spomnimo

Plinovod Severni tok, preko katerega so iz Rusije v Nemčijo vrsto let v Evropo dovažali ruski plin, je bil poškodovan v siloviti eksploziji septembra 2022, nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Zahod in Ukrajina sta za sabotažo sprva krivila Rusijo, ta pa Zahod.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je avgusta lani izrazil prepričanje, da so sabotažo naročile ZDA. Časnik Wall Street Journal je lani poročal, da naj bi operacijo na dnu Baltskega morja najprej odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so te navedbe odločno zavrnili kot "popoln nesmisel".

Preberi še Alkohol vlil pogum, najeli jadrnico in vrgli v zrak plinovod

Po sabotaži so odprli sodne preiskave v Nemčiji ter na Švedskem in Danskem, kjer so takrat na plinovodu zaznali uhajanje plina. V obeh skandinavskih državah so preiskavo lani zaprli.

Nemški preiskovalci pa so ugotovili, da je bila za sabotažo, v kateri so blizu danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestili eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2, odgovorna šestčlanska ukrajinska celica.

Kuznjecova, ki naj bi bil njen član in eden od koordinatorjev operacije, nemško tožilstvo obtožuje, da je ponaredil osebne dokumente, s katerimi so v Rostocku na severu Nemčije najeli jahto, ki so jo uporabili med sabotažo. 

Severni tok sabotaža Plinovod Ukrajina Poljska Volodimir Z.
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

manga
30. 09. 2025 16.21
Zanima me ali je lahko novinar kazensko odgovoren za LAŽ ki jo objavi ?
ODGOVORI
0 0
ap100
30. 09. 2025 16.21
zagotovo samostojna akcija osamljenega volka ali kako se že temu reče
ODGOVORI
0 0
BroNo1
30. 09. 2025 16.20
+1
Ta pa ni normalen, pa kaj se grejo?? Tle bi se morali mi oglašat, ne pa špilat Mamo Terezo tam, kjer v bistvu sploh ne vemo zakaj gre……
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
30. 09. 2025 16.13
+2
A ni bil Rus?
ODGOVORI
3 1
galeon
30. 09. 2025 16.13
+3
Vsi vemo, kdo povzroča težave. So jih že prej, zato pa so dobili to kar imajo zdaj.
ODGOVORI
6 3
NeNebinarni
30. 09. 2025 16.11
+7
No, evo. Zelenkotovi bleferji, saboterji in vojni hujskači v vsem svojem siju. Ne razumem samo, zakaj se ne aretira še njega
ODGOVORI
10 3
kr en33
30. 09. 2025 16.10
+4
umazane igre
ODGOVORI
5 1
aple2014
30. 09. 2025 16.10
+4
Ukrajinci pa res nemogoče,da bi bili krivi!! evo zdaj pametnjakoviči
ODGOVORI
8 4
rdeča petokraka
30. 09. 2025 16.09
+2
Ha ha! Pa saj je Radek povedal kdo je bil. Vse skupaj je igra.
ODGOVORI
5 3
Ici
30. 09. 2025 16.08
+8
Saj to je bilo jasno že od prvega trenutka naprej.
ODGOVORI
12 4
Honda V-TEC
30. 09. 2025 16.08
+7
Niso Rusi vse krivi, še zdaleč ne...
ODGOVORI
12 5
Banion
30. 09. 2025 16.06
+3
no teroristično dejanje ne bi smelo biti nekaznovano, tako kot se bo za ruske vojake zahtevala odgovornost za zločine. To je tudi dokaz o spreobrnjeni mislenosti, češ saj nas podpira svet in mi lahko le oni ne smejo. Verjetno ja bilo marsikatero dejanje za katerega so bili obsojeni rusi delo ukrajincev.
ODGOVORI
6 3
suleol
30. 09. 2025 16.05
+5
kdo bo sedaj odgovarjal
ODGOVORI
9 4
suleol
30. 09. 2025 16.05
-3
rusi verjetno ane
ODGOVORI
3 6
suleol
30. 09. 2025 16.05
-1
pametnjakovici
ODGOVORI
2 3
suleol
30. 09. 2025 16.05
-1
no
ODGOVORI
2 3
suleol
30. 09. 2025 16.05
-1
a niso rusi
ODGOVORI
3 4
MarkoJur
30. 09. 2025 16.05
+1
Terorist...
ODGOVORI
4 3
galeon
30. 09. 2025 16.03
+6
Vsi vemo, kdo povzroča težave. So jih že prej, zato pa so dobili to kar imajo zdaj.
ODGOVORI
10 4
