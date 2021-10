Na Poljskem protesti proti odločitvi ustavnega sodišča glede prava EU

Na Poljskem je po vsej državi na tisoče ljudi protestiralo proti nedavni odločitvi ustavnega sodišča, ki je postavilo pod vprašaj primarnost prava EU nad nacionalnim pravom, in za obstanek države v EU. Protestniki v Varšavi so mahali s poljskimi in evropskimi zastavami in med drugim vzklikali Ostajamo in Mi smo Evropa.

Protesti so poleg prestolnice potekali še v Gdansku, Poznanju, Szczecin, Krakovu in več drugih mestih. K protestom je pozval vodja največje opozicijske stranke Državljanska platforma, nekdanji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. V nedeljo je vladi pod vodstvom konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) očital, da želi Poljsko popeljati iz EU. "Mesto Poljske je v Evropi," je dejal pred protestniki v Varšavi. "Zmagali bomo, ker nas je več," je še dodal. Poljsko ustavno sodišče je namreč v četrtek presodilo, da so nekatere določbe in sodne odločitve EU v nasprotju s poljsko ustavo. S tem so pod vprašaj postavili načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo. Odločitev sodišča je še dodatno zaostrila odnose med EU in Poljsko, omenja se celo možnost izstopa Poljske iz EU. Poljski premier Mateusz Morawiecki je sicer zanikal, da bi se država pripravljala na izstop.