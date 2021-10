Na Poljskem razprava proti LGBT: 'Najbolj gnusen govor, kar sem jih slišal'

Številni opozicijski poslanci tako s politične levice, sredine kot tudi konservativne skupine, so predlagano zakonodajo obsodili kot nehumano, homofobno in dodali, da krši pravico do zbiranja, ki je zagotovljena v poljski ustavi. Poslanec spodnjega doma poljskega parlamenta Włodzimierz Czarzasty je medtem Kasprzakov govor označil za najbolj gnusen govor, kar jih je slišal v svojem času v parlamentu.

Državljansko zakonodajno pobudo Stop LGBT, o kateri bodo glasovali poslanci, so v parlament vložili konservativni aktivisti, poroča AP News . Krzysztof Kasprzak je v predstavitvi predloga zakona gibanja za pravice oseb LGBTIQ+ primerjal s totalitarizmom in nacizmom. Gibanje je obtožil, da želi podrediti naravni red in uvesti teror.

So pa predlog pohvalili poslanci skrajne desnice. Poslanec vladajoče stranke Pravo in pravičnost Piotr Kaleta je ob tem dejal, da si želijo normalnost na Poljskem. "Če nas obtožujete, da smo v srednjem veku, potem želimo biti v tem srednjem veku," je dodal.

Organizacija Amnesty International je že v četrtek dejala, da bodo pravice te manjšine na Poljskem, v kolikor bi bil predlog zakona sprejet, ogrožene, kot niso bile še nikoli do zdaj. Poljske zakonodajalce so zato pozvali, naj zavrnejo ta sovražni predlog, ki je v svojem bistvu diskriminatoren. Nil Mužinikis iz organizacije je ob tem opozoril tudi na to, da je do predloga pripeljala poljska vlada, ki normalizira sovražne retorike.

Italija proti predlogu nasilja iz sovraštva nad skupnostjo LGBTIQ+, invalidi in ženskami

Predlog zakona, ki se nanaša na to skupnost, so že v četrtek obravnavali tudi v Italiji. Tamkajšnji senat je namreč zavrnil predlog, ki bi nasilje nad skupnostjo LGBTIQ+ in invalidnimi osebami ter iz sovraštva do žensk razglasil za zločine iz sovraštva. Po mnenju skrajno desnih strank, ki so glasovale proti predlogu zakona, bi ta namreč zatrl svobodo izražanja in spodbujal homoseksualno propagando v šolah, poroča The Guardian.

Poslanka italijanske Demokratske stranke v Evropskem parlamentu Pina Picierno je dejala, da je bilo to glasovanje ena najslabših strani v zgodovini italijanske republike. Nekdanji premier in sedanji vodja demokratov Enrico Letta pa je dejal, da so želeli s tem ustaviti prihodnost. "Italijo so želeli vrniti v zgodovino," je komentiral.