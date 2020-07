Na Poljskem se tesna zmaga obeta aktualnemu predsedniku

Rezultati vzporednih volitev kažejo, da bo na poljskih predsedniških volitvah zmagal dosedanji predsednik Andrzej Duda. Zadnji rezultati kažejo, da je zaveznik vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) prejel 51 odstotkov glasov, njegov tekmec, liberalni varšavski župan Rafal Trzaskowski, pa 49 odstotkov. Udeležba je bila zelo visoka, skoraj 70-odstotna. Noben izmed kandidatov sicer še ni priznal poraza, čakajo še glasove iz tujine.

Vzporedne volitve kažejo, da je na Poljskem predsedniške volitve dobil Andrzej Duda, dosedanji predsednik. Duda, zaveznik vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), je, sodeč po teh neuradnih rezultatih, dobil 51 odstotkov glasov, njegov tekmec, liberalni župan Varšave Rafal Trzaskowski, pa dva odstotka manj. To bo najbolj tesen izid na predsedniških volitvah od padca komunizma leta 1989, piše BBC. Noben izmed kandidatov poraza sicer ni priznal. Trzaskowski je svojim podpornikom v nagovoru dejal, da gre verjetno za najtesnejši izid v poljski zgodovini in da še nikoli niso tako močno občutili, kakšno moč ima glas posameznika. Duda je dejal, da se je volitev udeležilo skoraj 70 odstotkov volivcev, kar so potrdili tudi predstavniki volilne komisije. Volitve so bile videne kot izredno pomembne za smer, v katero bo šla država – stran ali proti Evropski uniji, stran od ali proti liberalizaciji. Zmaga Dude najverjetneje pomeni nadaljnjo nasprotovanje splavu in pravicam istospolnih, prav tako pa sporne spremembe sodnega sistema. Med volilno kampanjo je Duda med drugim dejal, da so "pravice LGBT skupnosti bolj destruktivna ideologija kot komunizem".

Vzporedne volitve ne vključujejo volivcev, ki glasujejo v tujini, prav ti pa so v prvem krogu več podpore namenili Trzaskowskemu.

Trzaskowski na drugi strani podpira bolj progresivne ideje in aktivno sodelovanje znotraj Evropske unije. Leta 2018 je postal župan prestolnice, slogan njegove kampanje pa je bil "Varšava za vse". Po vzporednih volitvah je svojim podpornikom dejal, da jih čaka napeta noč, a da ko bodo rezultati uradni, je prepričan v to, da bodo zmagali. Ob tem je poudaril, da ne bodo imeli druge možnosti za spremembo smeri, v katero gre Poljska. "Karkoli se bo zgodilo, se bomo še vedno borili za svobodna sodišča, branili ustavo in se nadalje zavzemali za pravice žensk," je še dejal.