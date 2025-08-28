Na Poljskem strmoglavil F-16, pilot umrl

"Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.
Iz videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.