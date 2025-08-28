Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Na Poljskem strmoglavil F-16, pilot umrl

Varšava, 28. 08. 2025 21.22 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
2

Poljsko lovsko letalo f-16 je danes strmoglavilo med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom v osrednji Poljski, je sporočil tiskovni predstavnik vlade v Varšavi in dodal, da je pilot umrl.

"Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.

Iz videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.

f-16 nesreča poljska
Naslednji članek

Bo Slovenija prepovedala vstop Netanjahuju in Dodiku?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
28. 08. 2025 21.59
+1
A imajo tako slabe inštruktorje, da ga še izstrelit niso naučil.
ODGOVORI
1 0
asdfghjklč
28. 08. 2025 21.56
Čudno, da rusofili še niso ugotovili, da je ta pilot v bistvu ukrajinski, ki je bil namenjen v ukrajino ...
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
28. 08. 2025 21.56
Za goske ni seno.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163