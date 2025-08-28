Na Poljskem strmoglavil F-16, pilot umrl

"Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.

Iz videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.