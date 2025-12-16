Na Poljskem študent načrtoval napad na božični sejem

"Njegov cilj je bil ubiti in ustrahovati Poljake," je danes dejal tiskovni predstavnik koordinatorja poljskih obveščevalnih služb Jacek Dobrzynski.

Po navedbah naj bi bil osumljenec študent katoliške univerze v Lublinu na vzhodu Poljske. Je poljski državljan in izhaja iz "zelo katoliške družine", je povedal Dobrzynski. Mladenič naj bi bil navdušen nad islamom. Pridobil si je znanje o tem, kako izdelati naprave za bombni napad.