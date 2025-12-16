Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Poljskem študent načrtoval napad na božični sejem

Varšava, 16. 12. 2025 12.00 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA
Poljska policija

Poljske oblasti so sporočile, da so konec novembra aretirali moškega, ki je načrtoval bombni napad na božični sejem. Poljska agencija za notranjo varnost je v Lublinu pridržala 19-letnega študenta, ki je pred tem iskal stik s skrajno skupino Islamska država (IS).

"Njegov cilj je bil ubiti in ustrahovati Poljake," je danes dejal tiskovni predstavnik koordinatorja poljskih obveščevalnih služb Jacek Dobrzynski. 

Po navedbah naj bi bil osumljenec študent katoliške univerze v Lublinu na vzhodu Poljske. Je poljski državljan in izhaja iz "zelo katoliške družine", je povedal Dobrzynski. Mladenič naj bi bil navdušen nad islamom. Pridobil si je znanje o tem, kako izdelati naprave za bombni napad.

Poljska policija
Poljska policija
FOTO: Shutterstock

19-letnik se je nameraval pridružiti teroristični organizaciji, da bi dobil pomoč pri izvedbi načrtovanega napada. Med dvema hišnima preiskavama so preiskovalci našli naprave za shranjevanje podatkov z ustreznim dokaznim materialom, še poroča dpa.

poljska božični sejem napad

Kokain med nektarinami: drogo na Hrvaško vozili tudi prek slovenskih podjetij

'Za mater Rusijo' in 30.000 dolarjev: srbski plačanci in prostovoljci v Ukrajini

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MojsterSplinter
16. 12. 2025 13.31
O, ti študent, ti!
Odgovori
0 0
Wolfman
16. 12. 2025 13.28
Še niokli se ni zgodil teroristični napad, da ne bi bil Izrael zadaj, ampak res še nikoli!
Odgovori
-1
0 1
Nace Štremljasti
16. 12. 2025 13.28
ja poljska je pa katoliška država,skakalci se križajo pred poletom pa nič ne nuca,svetnik karel wojtila jih noče malo povleči za ušesa dabi skočili dlje,od farjev ne moreš pričakovati ddugega kot lažnjivost,krajo,pedofelijo itd...
Odgovori
+0
1 1
proofreader
16. 12. 2025 13.17
Tudi pri nas so simpatizerke Hamasa. Previdno.
Odgovori
-1
2 3
Artechh
16. 12. 2025 13.09
Se en islamist... Eni majo tok a povedat o rkc v preteklosti medtem ko pa v sedanjosti te podpirajo
Odgovori
+1
3 2
Nidani
16. 12. 2025 13.13
Je v sedanjosti z rkc kaj drugače?!
Odgovori
+1
1 0
ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 12.51
Mokre sanje levičarjev Poljska💦, Domačin💦💦, Krščanska družina💦💦💦💦💦
Odgovori
+3
5 2
ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 12.49
Oh kako super novička za levičarje ta je bil pa desničar kerj je bil kristjan oh ta je bil pa domačin tut domačini so lahko problem 🤣🤣 Ja tut domači so problem ampak nevidiji pa večjega problema hotel je postati islamist problem je islam ne ljudje, ki se mu hočejo pridružit problem je ideologija !!!!!! mi jo pa še vedno napolno uvažamo v EU
Odgovori
+3
5 2
Moni N
16. 12. 2025 12.24
če vrjameš...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Ne kupujte, dokler ne vidite tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' dela bolne: temna stran 'clean eatinga'
Ko vas 'zdrava hrana' dela bolne: temna stran 'clean eatinga'
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Za njun umor so aretirali sina
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
dominvrt
Portal
Kako se za vedno znebiti moljev?
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419