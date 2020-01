Na Poljskem svinje požrle svojega rejca

Patologi so zaenkrat lahko potrdili le, da so nesrečnika požrle svinje, ki jih je imel na kmetiji in so se prosto sprehajale okoli.

Ker pa so prašiči požrli praktično vse mehko tkivo pokojnega, ne morejo ugotoviti, kaj je bil dejanski vzrok smrti in ali je bil morda še živ, ko so ga živali začele gristi.