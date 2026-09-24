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Na Poljskem v napadu z nožem en mrtev, več ranjenih

Varšava, 24. 09. 2026 13.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Napad na Poljskem

Poljska policija je sporočila, da so pridržali ukrajinskega državljana, ki je v napadu z nožem na območju samostana na vzhodu države ranil pet ljudi. Ena od žrtev je kasneje podlegla poškodbam. Motiv za napad za zdaj ni znan.

Kot je v izjavi navedla policija v Jaroslavu, so policisti pridržali 31-letnega ukrajinskega državljana, ki je malo pred tem z nožem poškodoval štiri moške in žensko. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico, pri čemer so trije moški utrpeli hude poškodbe.

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Tiskovna predstavnica policije je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je eden od moških pozneje umrl. Medtem ko poljski mediji poročajo, da je šlo za duhovnika, policija tega ni želela potrditi.

Policisti so na kraju dogodka preiskujejo okoliščine in natančen potek incidenta.

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