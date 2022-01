Na Poljskem zaradi zavrnitve splava umrla še ena nosečnica. 'Vlada ima krvave roke'

Aktivisti za človekove pravice so po smrti še ene noseče Poljakinje znova na nogah. Pokojna 37-letna Agnieszka T. je pričakovala dvojčka, ko je morala zaradi bolečin v bolnišnico. Tam je prvi od dvojčkov umrl 23. decembra, a so se zdravniki odločili počakati in videti, ali lahko drugega otroka rešijo. Teden kasneje je umrl tudi drugi od dvojčkov, 37-letnica pa je ostala v bolnišnici vse, dokler ni v torek umrla tudi ona.

Kot je sporočila družina pokojne Agnieszke, je nosečnica prišla v bolnišnico z bolečinami v trebuhu. Čeprav je prvi od dvojčkov umrl že 23. decembra lani, zdravniki zaradi Zakona o prepovedi splava niso hoteli prekiniti nosečnosti. Želeli so namreč počakati, da vidijo, ali lahko drugega otroka rešijo, poroča The Guardian. "Odvzem mrtvega ploda ni bil dovoljen, ker poljska zakonodaja to strogo prepoveduje," so pojasnili na družbenem omrežju. Tako so osem dni čakali, če se bodo življenjske funkcije drugega dvojčka stabilizirale, vendar se to ni zgodilo. Teden dni kasneje je umrl tudi drugi dvojček, zdravniki pa so dva dni kasneje, 31. decembra, umetno prekinili nosečnost.

37-letna Poljakinja, sicer žena in mati že treh otrok, je v bolnišnici življenje izgubila 25. januarja. Kot je dejala njena družina, je ženska umrla zaradi septičnega šoka, ki je bil posledica bolezni ploda. "Vlada ima zaradi tega krvave roke," so zapisali na družbenem omrežju, ki je je objavila tudi fotografije Agnieszke v bolnišnici. Agnieszkina družina je ob tem dodala, da je bil stik z bolnišnico zelo slab ter da jim bolnišnica ni hotela posredovati rezultatov zdravstvenih testov pacientke. Ob tem so se sklicevali na smernice o zaupnosti. Zdravniki naj bi sicer namigovali, da bi bilo lahko hitro slabšanje zdravstvenega stanja Poljakinje posledica "bolezni norih krav" ali Creutzfeldt-Jakobove bolezni. Kot navaja družina, so zdravniki menili, da je Poljakinja jedla surovo meso. Uradna izjava bolnišnice je sicer sporočila, da je bila Agnieszka pred smrtjo pozitivna na novi koronavirus, čeprav je bila ob prvem sprejemu na testu dvakrat negativna. "Poudarjamo, da je bolnišnično osebje storilo vse potrebne ukrepe za reševanje pacientke," so dejali ob tem. Smrt ženske sicer zdaj preiskujejo tudi poljski pravosodni organi, ki ugotavljajo, ali jo je medicinsko osebje izpostavilo nepotrebnim tveganjem. Inštitut 8. marec: Do kdaj bodo zaradi zakonodaje o splavu na Poljskem ženske morale umirati? Stoga zakonodaja na področju splava, ki jo je Poljska sprejela lani, splave dovoljuje le v primeru spolne zlorabe, incesta ali v primeru, ko je ogroženo življenje oz. zdravje matere. Po odločitvi poljskega Ustavnega sodišča so tako neustavni celo splavi zaradi bolezni zarodka. Poljska konservativna vlada sicer spremembo zakona upravičuje prav na podlagi evgeničnih splavov – splavov v primeru prirojene napake zarodka. Vendar pa je sporni zakon na poljske ulice spravil množice protestnikov, ki poudarjajo, da nova poljska zakonodaja ženske sili v neželeno nosečnost.

Na smrt nosečnice so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Na svojem družbenem omrežju so objavili apel njene družine ter ob tem vprašali: "Do kdaj bodo zaradi zakonodaje o splavu na Poljskem ženske morale umirati?" Amnesty International, Human Rights Watch, Svetovna organizacija proti mučenju in številne druge nevladne organizacije so v sredo izdale skupno izjavo, v kateri so obsodile zakon. "Sodba je ženskam še otežila možnost do splava in ima za številne ženske ter njihove družine tragične posledice," so poudarile.