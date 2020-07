Na poljskih predsedniških volitvah kljub omejitvam zaradi koronavirusa visoka udeležba

V središču Varšave so volivci stali pred volišči z zaščitnimi maskami na obrazu, na voliščih je namreč dovoljeno le omejeno število ljudi. Na vhodih so nameščena razkužila, člani volilnih komisij pa nosijo rokavice in vizirje.

Poljaki odločajo med dvema vizijama za prihodnost Poljske. Na eni strani je aktualni predsednik Andrzej Duda, ki se ima za branika konservativnih družinskih vrednot, na drugi strani pa župan Varšave Rafal Trzaskowski, zagovornik liberalne politike. To je že četrti obračun med kandidatom vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) in opozicijske Državljanske platforme (PO) v drugem krogu predsedniških volitev. Spopad dveh največjih strank je stalnica poljske politike že od leta 2005.