Na položaj avstrijskega kanclerja bo prisegel Alexander Schallenberg

Dosedanji kancler iz vrst ljudske stranke (ÖVP) je odločitev, da odstopa, sporočil v soboto, potem ko so v državi stekle preiskave zaradi suma uporabe proračunskega denarja in vpliva, da bi predhodnika Kurza na čelu stranke, Reinholda Mitterlehnerja predstavili v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.

Med letoma 2016 in 2018 naj bi ozek krog Kurzevih zaupnikov naročal javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave.

Med osumljenimi je tudi Kurz, ki vse očitke zavrača. Kljub temu se je odločil za odstop, da bi, kot je dejal, omogočil, da bi Avstrija v teh zaradi pandemije še vedno težkih časih imela stabilno vlado.

Napovedal je, da ga bo na kanclerskem položaju nasledil 52-letni strankarski kolega in dosedanji zunanji minister Schallenberg. 35-letni Kurz medtem ostaja na čelu ÖVP in bo tudi vodja strankine poslanske skupine v parlamentu.